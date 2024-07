L'estate torna mite: l'anticiclone "spegne" il caldo africano

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se non dappertutto, gran parte d'Italia ha fatto i conti con un fine settimana dal caldo africano dove si sono registrate punte massime fino a 40°C come nel caso di alcune aree interne della Sicilia ma valori fra 36 e 38°C all'ombra hanno interessato anche alcune zone lontano dal mare di Puglia, Campania e Calabria e soltanto qualche grado in meno al Centro-Nord. Adesso, però, è atteso l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre che sarà preceduto da aria più fresca in arrivo dal Nord Europa in grado di far crollare le temperature anche di 10-12°C rispetto ai valori attuali con il ritorno a condizioni meteorologiche nettamente più sopportabili.

Cambio di circolazione

In sostanza, dai venti meridionali molto caldi di provenienza sahariana si passerà a correnti decisamente più temperate e sopportabili da nord. " A partire da lunedì 1° luglio una massa d'aria ulteriormente più fresca proveniente dal Nord Atlantico inizierà a far sentire i suoi effetti, provocando tempo instabile e un primo sollievo termico, a partire dalle regioni settentrionali", spiega il meteorologo Stefano Rossi de Ilmeteo.it. " La rinfrescata si estenderà poi gradualmente anche al Centro e al Sud nei giorni successivi ed entro mercoledì le temperature saranno molto diverse rispetto a questi ultimi giorni con valori anche di 10°C inferiori".

Quali saranno le temperature

L'esperto spiega che il calo termico, seppur avvertito in tutta Italia, sarà più sensibile al Centro-Nord " dove passeremo da massime fino a 35-36°C a valori che difficilmente supereranno i 24-25°C" . È questo il volto bello e mite dell'estate senza eccessi termici che, quasi ogni anno, ormai si registrano puntualmente. Con queste temperature tornerà anche un clima più stabile e soleggiato a parte isolati acquazzoni pomeridiani al Centro-Nord, ancora asciutto al Sud e sulla Sicilia ma con valori termici diurni non superiori ai 29-31°C.

Il ritorno delle Azzorre

Le mappe meteo mostrano anche un'altra e più importante novità: il ritorno dell'alta pressione delle Azzorre da giovedì 4 luglio. Questo significa che ci sarà tanto sole ma accompagnato da valori massimi senza eccessi e in linea con quelli della prima decade del mese. " Saremo avvolti da una rediviva alta pressione delle Azzorre, la quale, contrariamente al suo stretto parente africano, determina un caldo meno opprimente grazie ad una maggiore ventilazione e ad un tasso di umidità meno elevato", sottolinea Rossi.

In sostanza, finalmente, durante le ore diurne sarà piacevole stare al mare e in montagna e di notte si riuscirà a dormire senza l'opprimente

canicola africana. Per alcuni giorni, probabilmente per tutta la prima decade di luglio, sull'Italia vivremo un meteo "old style" come accadeva puntualmente nelle estati degli anni Novanta.