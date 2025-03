Caldo africano in arrivo: ecco le temperature previste

Ascolta ora 00:00 00:00

La stagione primaverile è entrata nel vivo anche se in molte regioni sembra ancora pieno inverno, o tardo autunno, a causa delle piogge continue e la neve che cade abbondante (e lo farà anche nei prossimi giorni) sulle nostre montagne. Se questo discorso vale per il Centro-Nord, un contesto climatico completamente differente interessa Sud e Sicilia dove l'alito del caldo africano si fa già sentire con le temperature massime in aumento e superiori alle medie.

Dove farà più caldo

L'arrivo di miti correnti da Scirocco è dovuto alla profonda depressione che con le sue piogge e temporali interessa le regioni centro-settentrionali con un'allerta arancione in Toscana. Qualche centinaio di km più a sud ecco l'influenza dei venti dal Nord Africa e i cieli sereni porteranno le temperature addirittura a raggiungere i 27-28°C nella giornata di lunedì specialmente sul alcune zone della Sicilia. Un clima pienamente primaverile e molto più avanti rispetto al calendario attuale si farà sentire anche sulle altre regioni meridionali dove le temperature massime supereranno i 20°C.

Temperature sopra le medie

Le mappe dei modelli matematici, dunque, si colorano di arancione come accade specialmente tra aprile e maggio quando i primi tepori prendono inevitabilmente il sopravvento sul clima invernale che sarà sempre più latente man mano che il calendario avanzerà. " Dal lato termico abbiamo la conferma che continueremo ad avere temperature miti, a tratti anche sopra media su molte regioni", affermano gli esperti de Ilmeteo.it. La maggior parte delle città del Sud toccherà valori tra 19 e 22°C.

Non farà così caldo, come accennato, al Centro-Nord che sarà quasi costantemente in balìa di nubi e piogge anche se non mancheranno schiarite ma il contesto climatico sarà senz'altro più fresco con i valori diurni che non andranno al di sopra dei 20°C.

Quando avremo un cambiamento

Le temperature sopramedia, però, non sembrano avere lunga vita a causa dell'arrivo di una perturbazione che nella giornata di martedì 25 marzo riporterà le piogge anche all'estremo Sud e un certo ridimensionamento termico con valori comunque miti ma che torneranno entro le medie del periodo. Il maltempo sembra poter colpire le regioni meridionali anche mercoledì 26 marzo con piogge e temporali ma per maggiori dettagli saranno necessari i prossimi aggiornamenti.

Il maltempo, però, sembra tenerci compagnia anche per gran parte della prossima settimana con l'alta pressione che rimarrà defilata e non riuscirà a impedire la formazione di un "goccia fredda" sul Mediterraneo, un'area di bassa pressione isolata che rimane "chiusa" sui nostri mari fino a quando non perderà definitivamente energia.