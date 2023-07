Caldo eccezionale, record storici in bilico: attenzione a Caronte

Anche se a tenere banco sono soprattutto i forti temporali e le grandinate che nelle ultime ore hanno colpito svariate zone del Nord Italia, cresce la preoccupazione tra gli addetti ai lavori per quel che potrebbe accadere con l'anticiclone africano Caronte che domenica sostituirà Cerbero con una nuova e più forte impennata termica soprattutto al Centro-Sud e temperature massime potenzialmente eccezionali in grado di far cadere come birilli alcuni record storici in determinate aree del nostro Paese.

I potenziali record

I centri di calcolo mondiali confermano ogni giorno la stessa situazione: una fortissima ondata di aria calda direttamente dal Sahara provocherà valori diurni anche di 12 gradi superiori rispetto alle medie della seconda decade di luglio con numeri altissimi. " I dati attuali prevedono una temperatura massima di 43°C nella Capitale (il record è di 40°C), 42°C a Firenze, 41°C a Bologna, 38-40°C sulla Pianura Padana, lungo le coste adriatiche, e fino a 47°C in Sardegna", ha affermato Andrea Garbinato, meteorologo de Ilmeteo.it. I giorni più caldi si registreranno soprattutto tra lunedì e giovedì della prossima settimana ma con lo spettro che questo "blocco" anticiclonico possa protrarsi anche molto a lungo.

Le città da bollino rosso

La situazione è di certo eccezionale visto che si tratta di valori termici del tutto inusuali per il nostro Paese e i potenziali 47°C sardi avvicinerebbero il record storico italiano di sempre che è stato toccato due estati fa in provincia di Siracusa con 48,8°C all'ombra. Per adesso, però, dobbiamo fare i conti con l'attualità del già infuocato anticiclone Cerbero: il ministero della Salute ha emanato un bollettino aggiornato con 10 città da bollino rosso sia per la giornata odierna che per venerdì 14 luglio: si tratta di Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo.

Il maltempo al Nord

Come detto all'inizio, il Nord Italia sta facendo i conti con un meteo diametralmente opposto fatto di frequenti temporali, fulmini e grandinate come accaduto soprattutto nelle province di Como, Varese e Treviso con numerose chiamate ai Vigili del Fuoco per allagamenti e situazioni di criticità anche per numerosi alberi abbattutti per le forti raffiche di vento. Il maltempo dovrebbe durare soltanto per la giornata odierna dove, a essere più colpito dai fenomeni, sarà soprattutto il Nord-Est a causa della coda di una perturbazione atlantica che scorrerà a nord delle Alpi. Qualche incertezza rimarrà ancora domani mattina sul Nord-Ovest prima del grande caldo portato da Caronte che farà parlare di sé.