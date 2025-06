Italia nella morsa di Pluto: città da bollino rosso e picchi di 40 gradi. E il peggio deve ancora arrivare

Ci sarà da soffrire ancora a lungo: se le immagini del satellite mostrano con estrema chiarezza l'Italia e il Mediterraneo totalmente senza nubi con le perturbazioni atlantiche che scorrono soltanto nel Nord Europa, non ci sono buone notizie per il caldo record che continuerà a insistere sulla nostra penisola. Sarà un week-end particolarmente bollente quello appena iniziato con 17 città da bollino rosso per sabato e addirittura 21 quelle di domenica 29 giugno.

Dove farà più caldo

L'ondata di calore provocata dall'anticiclone africano Pluto picchierà duro nei seguenti capoluoghi italiani dove il ministero della Salute ha emanato un bollettino con allerta 3, la massima: si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona, mentre domenica le città in rosso per le ondate di calore salgono a 21 su un totale di 27 città monitorate (si aggiungeranno alla lista anche Catania, Civitavecchia, Rieti e Viterbo). Soprattutto durante le ore più calde della giornata bisognerà prestare la massima attenzione sia per l'assenza di ventilazione ma anche per i tassi d'umidità in aumento. " Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione ", sottolinea il ministero.

Punte fino a 40°C

L'anticiclone africano non sarà soltanto in grado di provocare caldo record durante le ore diurne ma anche di notte i termometri faranno fatica a scendere portandosi difficilmente sotto i 23-25°C. Nel dettaglio, nella giornata di sabato i 38°C saranno di casa sulle zone interne del Centro e delle due Isole Maggiori con punte che potrebbero anche raggiungere i 40°C. Domenica non cambierà granché con temperature massime sempre ben oltre le medie del periodo e le zone più calde d'Italia che saranno principalmente le aree interne del Sud, Sicilia e Sardegna.

Il probabile record di Firenze

Quando si parla di caldo eccezionale non è detto a sproposito considerando che ci troviamo ancora nel mese di giugno. "Nei prossimi giorni assisteremo a qualcosa di storico: a Firenze il termometro potrebbe superare i 39-40°C per 5 giorni di seguito, un evento che non si ricorda negli archivi meteo della città", afferma Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it.

Quanto durerà (ancora) la canicola

Per un ridimensionamento termico dovremo ancora aspettare un po'.

"Le proiezioni meteorologiche non riescono a vedere, purtroppo, un importante cambio dello scenario sinottico: anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un caldo eccezionale in Italia associato all’anticiclone africano Pluto",

aggiunge l'esperto che non si sbilancia nella classica data per un cambio generale della circolazione atmosferica. Probabilmente, secondo le mappe a medio termine, qualcosa potrebbe cambiare soltanto intorno al 6-7 luglio ma è troppo prematuro per parlarne adesso.