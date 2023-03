Italia spaccata in due nel weekend: cosa succede al meteo

Il ciclone mediterraneo che interessa ormai da giorni l'area tirrenica con nubi e precipitazioni su quasi tutta Italia è duro a morire: dopo essersi formato sulle Isole Baleari si era posizionato inizialmente sulla Sardegna meridionale e poi quella orientale per risalire, con il suo tipico "occhio", di fronte alle coste laziali. Il suo centro motore, adesso, tornerà nuovamente verso sud interessando maggiormente le Isole Maggiori e liberando gradualmente il Centro-Nord durante il fine settimana.

Il meteo per sabato

Il satellite ci mostra in azione il vortice ciclonico girare in senso antiorario sul Mar Tirreno: se la giornata di oggi vedrà tante nubi, piogge e nevicate al Centro-Sud (allerta gialla in Sicilia), nelle prossime ore " questa trottola dai connotati tropicali con venti forti e piogge intense, colpirà tra le Isole Maggiori ed il versante ionico, con possibili nubifragi in risalita dal Nord Africa. Nel frattempo al Nord tornerà a splendere il sole", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Il primo sabato di marzo, infatti, vedrà prevalenza di sole e bel tempo al Nord ma anche su Toscana e Lazio, molte nubi e qualche pioggia sulle regioni centrali adriatiche e decisamente instabile al Sud e sulla Sicilia con nuovi acquazzoni e temporali.

Per fare un esempio della primavera che avanza, le temperature massime di domani vedranno un'apparente contraddizione: 17 gradi previsti a Trento con cielo sereno, 15 gradi a Palermo e Cagliari con nubi e piogge e addirittura 11 gradi a Bari dove insisterà anche una circolazione d'aria fredda da est-nord-est. Contraddizioni meteo che la dicono lunga su come l'Italia sarà spaccata in due nella prima parte del week-end.

Cosa accadrà domenica

Meteo in ulteriore miglioramento per domenica 6 marzo: quel che resta del ciclone mediterraneo sarà ormai traslato verso sud-est con residue piogge soltanto su Calabria e Sicilia ma sempre più deboli e sporadiche. Bel tempo, invece, su tutte le altre Regioni con valori termici in ripresa e un clima gradevole.

L'alta pressione durerà per un paio di giorni ma è bene non illudersi: la settimana prossima potrebbe aprirsi la "porta Atlantica" con il ritorno in grande stile delle perturbazioni da ovest con tante piogge anche sull'assetato Nord e la neve relegata a quote medie sulle montagne. Si tratterebbe di una sorta di fase autunnale con il vero freddo confinato soltanto sul Centro-Nord Europa. Si tratta di una tendenza, saranno necessari i prossimi aggiornamenti per capire le esatte dinamiche e quando inizierà il nuovo periodo piovoso sull'Italia.