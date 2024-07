Dai temporali al calo termico: che meteo ci aspetta nei prossimi giorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il caldo africano ha davvero le ore contate: dopo giorni di solleone da nord a sud e temperature diurne molto elevate, il tanto atteso cambiamento della circolazione atmosferica inizierà a farsi sentire sin dalla giornata di domenica 21 luglio per propagarsi a tutta la penisola da lunedì 22 con un netto calo termico, venti freschi da Maestrale e un clima nettamente più sopportabile. Le condizioni meteorologiche vedranno il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre che ci terrà compagnia almeno per alcuni giorni.

Temporali al Nord

L'arrivo dell'aria fresca che cambierà il quadro attuale si farà sentire già in queste ore al Nord Italia: lo scontro con l'aria calda e umida preesistente darà luogo ad alcuni temporali, localmente di forte intensità, che potranno svilupparsi in maniera irregolare e a macchia di leopardo specialmente sulle zone montuose. Nella prossima notte potrannno raggiungere anche alcune zone del Centro mentre al Sud e sulla Sicilia continuerà a fare caldo con massime fino a 35-36°C. Da lunedì in poi, invece, i valori termici saranno mediamente compresi tra 27 e 31°C ma anche laddove la colonnina di mercurio segnasse valori appena più elevati, il caldo sarà diverso da quello patito finora e decisamente più sopportabile.

Meteo più fresco e ventilato

Questa "ferita" nell'anticiclone africano avrà immediate ripercussioni da domani quando " Caronte sarà costretto a indietreggiare per far spazio ad un redivivo anticiclone delle Azzorre il quale sarà accompagnato da una meno rovente ventilazione dai quadranti settentrionali. Sarà infatti il Maestrale a soffiare per molti giorni sull'Italia, almeno fino a mercoledì 24", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Maestrale significa inevitabilmente un clima molto più mite senza caldo eccessivo e senza afa. Le temperature massime e minime saranno in calo ovunque, da nord a sud, con un'ulteriore diminuzione attesa nella giornata di giovedì 25 luglio " quando le correnti si disporranno da quadranti più nord-orientali e quindi un po' più fresche rispetto al Maestrale" .

La tendenza successiva

Per tutta la settimana il bel tempo la farà da padrone con minime note di instabilità pomeridiana limitate alle zone montuose alpine e appenniniche con lo sviluppo di nubi e locali acquazzoni ma sarà davvero roba di poco conto. Le correnti oceaniche avranno soltanto il merito di far proseguire nel migliore dei modi l'estate italiana che nei prossimi giorni vedrà molta gente spostarsi nelle località di villeggiatura.

Successivamente, diciamo da venerdì 26 l'anticiclone africano potrebbe nuovamente avanzare verso l'Italia ma data la distanza temporale troppo elevata questa tendenza dovrà essere confermata nei prossimi giorni",

concludono gli esperti.