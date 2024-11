Doppio ciclone con temporali e neve: come sarà il meteo dei prossimi giorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Messa definitivamente da parte l'alta pressione, le condizioni meteo tornano a peggiorare sin da questo fine settimana ma la fase più intensa del maltempo inizierà da lunedì e per gran parte della settimana con piogge, temporali, l'arrivo del freddo e delle nevicate a bassa quota e un importante calo termico. Insomma, saranno praticamente presenti tutti gli "ingredienti" atmosferici senza dimenticare i venti da nord moderati o forti che faranno acuire le prime sensazioni invernali.

Due vortici ciclonici

"Tra lunedì 11 e martedì 12 Novembre un primo ciclone, che si posizionerà sul basso Tirreno, darà il via ad una fase di forte maltempo sulle due Isole Maggiori e su buona parte del Sud" , spiega Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. Le aree sono già localmente bersagliate da nubifragi come quelli di ieri nella provincia di Catania con accumuli superiori ai 100 mm: cambierà poco rispetto al week-end vista la possibilià di nuovi temporali e violenti acquazzoni che saranno favoriti dai mari ancora caldi che forniranno " quel surplus di energia per innescare imponenti celle temporalesche" .

Arrivano freddo e neve

L'esperto spiega che la svolta invernale avverrà da mercoledì 13 novembre quando aria polare in discesa dalla Scandinavia entrerà fin sul cuore del Mediterraneo. " Oltre a un drastico calo delle temperature l'ingresso dell'aria fredda favorirà la formazione di un vero e proprio ciclone Mediterraneo" . In questo caso la neve cadrà a quote molto basse al Nord dove si attesterà intorno ai 600 metri tra Piemonte e Liguria, dagli 800 metri in poi sulle Alpi orientali mentre sull'Appenino centro-settentrionale i fiocchi si vedranno oltre i mille metri.

Gli amanti della neve gioiranno: tra le località più colpite avremo Monferrato e Langhe con la prima imbiancata generale ma nevicherà bene su località come Cervinia, Sestriere, Livigno e Canazei giusto per citare alcune località che " sono pronte dunque a fare il pieno di neve ", spiega Gussoni. Anche l'Appennino tornerà a imbiancarsi dopo molti mesi: in pole pisition soprattutto i rilievi di Marche e Abruzzo più esposti alle precipitazioni e alle correnti orientali.

La tendenza successiva

La "ferita" provocata dall'aria fredda sul Mediterraneo sarà lenta a guarire: anche dopo mercoledì le condizioni meteo rimarranno instabili da Nord a Sud con tante nubi, piogge e acquazzoni localmente intensi.

Da monitorare la situazione in Emilia-Romagna, una delle regioni più colpite dal maltempo di questo primo scorcio autunnale perché potrebbe ricevere nuove e ingenti quantità d'acqua. Per comprendere al meglio, però, intensità dei fenomeni e zone più colpite sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti.