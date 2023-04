"Ecco quando arriverà il caldo anomalo". La profezia meteo di Giuliacci

In queste ore stiamo assistendo a un avvio burrascoso del mese di aprile, col ciclone mediterraneo che sta portando maltempo con venti forti e aria gelida. Le condizioni meteo, tuttavia, potrebbero presto cambiare, con l'arrivo di un caldo decisamente fuori stagione.

Aprile inizia col freddo

Secondo le ultime previsioni del meteorologo Mario Giuliacci, che ha esaminato i modelli delle ultime proiezioni, il freddo in aumento atteso nei prossimi giorni potrebbe essere sostituito rapidamente da caldo intenso.

Si inzierà con un abbassamento delle temperature, già previsto con largo anticipo. Nelle prossime ore assisteremo infatti all'arrivo di correnti di origine polare che, una volta attraversati i Balcani, si riverseranno sull'Adriatico fino a raggiungere il nostro Paese.

Gli effetti saranno evidenti, con freddo invernale intenso e decisamente poco primaverile. Già nel corso della serata di oggi si cominceranno ad avvertire i primi effetti su tutto il Centro Nord. Poi, col passare delle ore, il freddo si diffonderà per tutto lo Stivale.

L'esperto indica la giornata di domani, martedì 4 aprile, come la più fredda dall'inizio del mese. Saranno temperature al di sotto della norma, con venti e tanta pioggia.

In arrivo il caldo anomalo?

Attenzione però, perché, secondo Giuliacci, dopo qualche giorno di temperature più rigide potrebbe arrivare a sorpresa un'ondata di caldo anomalo.

Già dal prossimo venerdì, spiega infatti il meteorologo, le temperature cominceranno a risalire, malgrado il perdurare iniziale del maltempo. La situazione tornerà poi nella norma, e all'inizio della prossima settimana avremo dei valori nella norma per il mese di aprile e la primavera. Giornate piacevoli, che potrebbero poi portare a un cambiamento repentino, con un aumento delle temperature.

Giuliacci guarda al 12 o al 13 aprile come data probabile per l'inizio del fenomeno. In quei giorni dovrebbe sopraggiungere l'Anticiclone Nord-Africano, che porterà l'alta pressione fino ad altitudini piuttosto considerevoli. L'Anticiclone si spingerà fino alla Gran Bretagna, attraversando buona parte dell'Europa.

Per l'Italia ciò dovrebbe comportare temperature piuttosto elevate, che dai 20-22 gradi potrebbero raggiungere anche picchi di 24-25, incluso nel Nord del Paese. Saranno giornate soleggiate, stabili, e molto calde per essere definite "primaverili". Non sarà ancora il temuto caldo estivo dello scorso anno, ma si tratterà comunque di un innalzamento delle temperature anomalo, più caratteristico della fine di maggio.