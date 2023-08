Ferragosto con l’anticiclone africano Nerone, caldo fino a 40°C

A poche ore dal Ferragosto 2023, le condizioni meteo sull'Italia vedono protagonista l'anticiclone africano Nerone che tende a rafforzarsi ulteriormente con temperature in aumento soprattutto al Centro-Nord e punte fino a 40°C all'ombra. Farà ancora una volta molto caldo, quindi, ma ad aumentare saranno anche i tassi d'umidità previsti.

Le aree più colpite

Rispetto ad altre volte, il Sud e la Sicilia risulteranno meno caldi grazie a correnti fresche da nord che mitigheranno il caldo " ma sul resto d’Italia i valori massimi saliranno gradualmente fin oltre i 33-35°C, come a Firenze, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, Milano, Perugia, Pistoia", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Questi valori, però, risulteranno inferiori a quanto accadrà in Sardegna dove sulle aree interne si potranno toccare i 40°C. " E come se non bastasse, oltre al caldo diurno si dovrà fare i conti pure con l’afa e le notti tropicali", ha aggiunto l'esperto: ciò significa che le temperature notturne non scenderanno mai sotto i 20-23°C con notevole disagio fisico per l'organismo a causa delle condizioni di calura e afa.

La durata di Nerone

Gli esperti spiegano che questa ondata di aria calda proveniente dall'entroterra sahariano non sarà breve: almeno dieci giorni da oggi con la data di un possibile cambiamento indicata soltanto per il 23-24 di agosto, se non di più, con nuovi picchi di calore in concomitanza del prossimo fine settimana quando sembra che Nerone " possa rinvigorirsi ulteriormente con il rischio di stracciare molti record di caldo per il periodo" , ha spiegato Sanò.

Il meteo non sarà stabile ovunque: le aree alpine e quelle di confine potranno sperimentare alcuni temporali di calore in fase di sviluppo durante le ore più calde del pomeriggio. Domani, quindi, acquazzoni e qualche grandinata potrà verificarsi in Alto Adige, Trentino e Veneto mentre, la scorsa notte, un forte temporale ha interessato Torino e alcune aree del Piemonte. A parte queste smagliature, come detto, sole e cieli sereni saranno protagonisi dell'estate agostana ancora a lungo: un cambiamento, ma che adesso va preso con tutti i condizionali del caso, si potrà avere soltanto dopo la data indicata e piuttosto incisivo secondo le proiezioni a medio termine dei modelli matematici con l'estate mediterranea che sarebbe in grave crisi a causa di una importante discesa d'aria fresca da nord e la formazione di una goccia fredda sul Mediterraneo.