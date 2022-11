Prima il freddo, poi il ciclone: ecco come cambiano le temperature

La Novembrata dei giorni scorsi è già un ricordo: questa mattina, gran parte d'Italia si è svegliata con nubi ma soprattutto con un'aria diversa. È il cambiamento meteo già in atto ma che si farà sentire con più decisione nelle prossime ore e nel corso di tutto il fine settimana.

Ecco il freddo dai Balcani

Come mostrano le immagini del satellite, le nubi e la circolazione atmosferica sta muovendosi da est verso ovest a causa dell'arrivo di aria fredda direttamente da est, dai Balcani, che provocherà un brusco calo termico oltre a venti moderati da nord-est. Su gran parte delle nostre regioni le temperature massime scenderanno anche di 7-8°C rispetto a 24 ore fa come accadrà sulle zone interne del Centro e sulla Sicilia settentrionale, cali fino a 5°C sulle altre zone adriatiche e al Sud. Sarà più contenuta la diminuzione al Nord Italia perché, già nei giorni scorsi, le massime e le minime erano rimaste sostanzialmente in linea con i valori del periodo.

"Come sarà il week end"

Oltre al freddo avremo anche piogge sparse e qualche nevicata sulle nostre montagne. " Il sabato sarà compromesso dal pomeriggio al Sud e medio Adriatico, mentre la Domenica vedrà un peggioramento più diffuso: sono attesi fenomeni, a tratti anche temporaleschi e con insolite grandinate per il periodo, sempre al Sud, ma anche in Sardegna, Emilia Romagna e regione centrali, meno coinvolta invece la Toscana. Andrà decidamente meglio sul resto del Nord", ha spiegato il meteorologo de Ilmeteo.it, Mattia Gussoni. Insomma, fine settimana con cappotto e ombrello a portata di mano per molte zone.

Nuovo ciclone mediterraneo

Il cambiamento meteo in atto, però, farà da apripista per un ben più netto peggioramento che prenderà corpo la prossima settimana con l'autunno che, rimasto in sordina finora, ha deciso di fare la voce grossa: secondo gli esperti si formerà un ciclone mediterraneo (intensa perturbazione con vortice che gira in senso antiorario) che colpirà praticamente tutta Italia con piogge anche intense, temporali e nevicate sull'arco alpino a partire dai 1.700 metri. Questa volta, la fase di maltempo sembra voler essere lunga e, a più riprese, la pioggia interesserà il nostro Stivale.

"Perturbazioni senza ostacoli"

" Con il ritiro verso Sud del Cammello, così viene definito l’anticiclone subtropicale nordafricano, non ci saranno più ostacoli sulla strada delle perturbazioni atlantiche verso l’Italia, ecco che avremo l’apertura della Porta Atlantica al flusso umido oceanico ", sottolinea Gussoni. Ecco allora che durante la settimana saranno frequenti i passaggi piovosi ma alternati a schiarite con le precipitazioni che si sposteranno da

Nord-Ovest verso Sud. " Questo sarà l’Autunno classico, avremo il ritorno di cieli grigi, temperature nella norma e ombrelli aperti, anche laddove i terreni sono arsi e secchi come nel solleone estivo ". Allo stato attuale, le giornate peggiori sembrano essere quelle di lunedì, mercoledì' e venerdì ma con instabilità anche negli altri giorni.