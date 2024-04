Il freddo svedese, il caldo africano e poi ancora il maltempo: segnatevi queste due date

Si sta ufficialmente per concludere la lunga fase fredda e nevosa causata dall'arrivo di aria artica dalla Scandinavia: per molti giorni il nostro Paese ha vissuto un clima pienamente invernale con piogge, temporali, neve fino a quote pianeggianti al Nord e un calo delle temperature che anche al Sud ha fatto crollare i termometri per lo spostamento del vortice di bassa pressione colmo di aria fredda. Nei prossimi giorni le condizioni meteo torneranno in direzione di caldo e alta pressione con valori anche di 30°C nelle ore centrali della giornata.

Cambia la circolazione atmosferica

Consultando le mappe meteo ma anche le immagini del satellite ci si accorgerà subito che le correnti, invece di provenire da nord, adesso hanno cambiato direzione entrando da ovest come si vede dallo spostamento della nuvolosità in arrivo sulle due Isole Maggiori. Può sembrare un piccolo cambiamento ma è significativo perché si tratta di correnti umide e più miti in grado di erodere pian piano il freddo degli ultimi giorni. "Un clima che oscilla dunque tra caldo nordafricano e freddo scandinavo a causa degli scambi meridiani nord-sud molto accentuati in questo periodo: è normale trovare queste oscillazioni sinottiche in quanto il flusso dei venti non sempre è diretto da ovest verso est o da est verso ovest", ha spiegato Andrea Garbinato, responsabile redazione de Ilmeteo.it.

Dove farà più caldo

Da domani, poi, la direzione dei venti sarà da sud e l'aumento delle temperature sempre più evidente: ciò significa che al Nord saranno tante le nubi e le precipitazioni per l'aria umida in grado di formare nubi e impattare con la barriera alpina, condizioni meteo decisamente migliori al Centro-Sud e sulla Sicilia dove avremo un deciso aumento termico. " Domenica 28 aprile tornano i 30°C all’ombra ", sottolinea l'esperto, a causa di venti caldi che risaliranno dal Nord Africa. Questi valori si toccheranno soltanto a livello locale sulle zone interne dell'Isola e su alcune aree di Calabria e Puglia, per lo più i valori diurni si porteranno fin sui 25-26°C come nel caso di Napoli e altri grandi capoluoghi del Sud.

Come detto, al Nord sarà ancora maltempo con tante nubi e precipitazioni nel fine settimana ma la neve cadrà soltanto al di sopra dei 1.500-1.700 metri. " Lo zero termico infatti è previsto in forte risalita oltre i 2.000 metri al Nord, fino a 3.000 metri al Centro-Sud! ", aggiunge Garbinato

La tendenza successiva

Se la nuova settimana, lunedì 29 aprile, si aprirà ovunque con cieli sereni e clima molto mite (punte di 28°C a Bolzano), attenzione perché una nuova perturbazione in arrivo martedì 30 ha intenzione di rovinare il primo maggio a milioni di italiani che si sposteranno per gite fuori porta al mare o in montagna. Secondo le ultimissime emissioni dei modelli, le condizioni meteorologiche potrebbero essere compromesse al Centro-Nord con piogge e temporali sparsi, decisamente meglio al Sud e sulla Sicilia con cieli poco nuvolosi e un clima asciutto.