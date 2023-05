Indice di vivibilità: quali sono le città italiane con il meteo migliore

Un conto è il meteo quotidiano fatto di sole, nubi, piogge, caldo e freddo che si alternano nel normale ciclo delle condizioni atmosferiche, un altro è accorpare questi e tanti altri parametri per decretare quali sono le città italiane dove, mediamente, si vive meglio (o peggio) nell'arco dell'anno solare. È molto dettagliato il Report che Ilmeteo.it ha stilato per il Corriere chiamato "Indice di vivibilità": dalle ore di sole alle ondate di calore, dall'escursione termica ai giorni con nebbia, dall'umidità e le raffiche di vento ai giorni con piogge, la città italiana che nel 2022 ha avuto il clima migliore è Macerata, subito seguita da Savona e Matera.

Quali sono i territori migliori

La città marchigiana, nel 2022, ha raccolto ben 762 punti frutto di 14 diversi indicatori tra cui alcuni indicati prima. Savona ha ottenuto 756 punti confermandosi al secondo posto come l'anno precedente, 744 punti per Matera. Al quarto posto con 741 punti si piazzano Brindisi e Bari ma il capoluogo di regione pugliese è considerato al quinto posto per la voce sulla brezza estiva, primo posto assoluto in Italia. A completare la top ten si piazzano Genova (sesta), Sondrio (settima), Barletta (ottava), Campobasso (nona) e Ancona (decimo posto).

In questa "fotografia" nazionale, il benessere è distribuito abbastanza equamente su tutto il territorio da nord a sud. Se poi dovessimo scegliere un tipo di territorio mediamente migliore di altri, " in generale vincono quelli in zone collinari e in riva al mare ", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de Ilmeteo.it. " L’escursione termica più alta si registra nei fondovalle alpini e in Sardegna, dove a mattinate fresche si possono contrapporre pomeriggi caldi. In collina o lungo le coste invece l’escursione termica giornaliera è minore: quindi si vive meglio ", ha aggiunto.

Le voci più sorprendenti

Come detto, la classifica è la media tra vari parametri che fanno parte delle caratteristiche meteo-climatiche italiane: il capoluogo con l'indice di calore maggiore (numero di giorni annui con temperatura reale o percepita uguale o maggiore a 30°C) è Oristano, la città che ha vissuto nel 2022 più notti tropicali (temperatura minima maggiore di 20°C) è Crotone, quella con maggior numero di ore di Sole è stata Ragusa. Stupirà ma il capoluogo con maggior ondate di calore nel 2022 è stato Vercelli (serie di almeno 4 giorni consecutivi in cui la media giornaliera della temperatura è maggiore della media); un altro primato spetta a Ragusa ma questa volta come città più siccitosa, ovvero tutti i periodi con meno di un millimetro di pioggia in 14 giorni; al primo posto sull'escursione termica troviamo Trento, ossia la media annuale tra le differenze di temperatura massima e minima.

Campobasso, invece, è la prima città italiana per il maggior numero di giorni freddi, ossia il numero di giornate con temperatura massima inferiore a 3°C. E la città più nebbiosa del 2022? Vince Cremona mentre Udine è stata la città più nuvolosa d'Italia. Al primo posto come città più umida, cioé con una percentuale media annua tra il 30% e il 75%, si piazza Treviso. Un altro primato per Crotone, questa volta per essere quella con più giorni di vento calcolati con raffiche maggiori ai 40 Km/h per almeno un'ora. Come detto, poi, Brindisi è al primo posto quanto a brezza estiva, cioé i nodi medi del vento che dal mare va verso la terra e viceversa nella stagione estiva. La città più piovosa in assoluto, nel 2022, è stata Verbania calcolata sul numero di giorni annui in cui piove almeno per un'ora e si accumula un millimetro di acqua. Infine, la città che ha sperimentato più giorni con piogge intense è stata Trento, con la somma di 20 mm nell'arco delle 24 ore.

Come si piazzano le grandi città

Tra li grandi capoluoghi di regione e città metropolitane, considerando l'insieme di tutte le voci che hanno stilato la classifica finale, ottima posizione per Napoli che passa dal 93°posto del 2021 al 17°; Palermo è 32esima mentre Roma + 43esima ma ha guadagnato trenta posizioni rispetto all'anno precedente. Un po' indietro troviamo Firenze (73° posto), Milano è 75esima ma con 30 posizioni avanti rispetto al 2021, Torino e Bologna perdono venti posti occupando rispettivamente l’86esima e la 94esima posizione.

Le città agli ultimi posti