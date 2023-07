"Italia nel forno". Da Cerbero a Caronte, aumenta il caldo africano

Il caldo africano non molla e, anzi, aumenterà fino a toccare possibili valori record su alcune località del Centro-Sud: anche questa mattina i modelli dei più importanti centri di calcolo mondiali sono impietosi nel proporre scenari estremi e temperature di molto al di sopra dei 40°C all'ombra. L'aumento della calura africana sarà testimoniato dall'arrivo dell'anticiclone Caronte che sostituirà Cerbero da domenica 16 luglio.

Quanto caldo farà?

Il nome non è stato dato a caso: Caronte segue le orme del celebre personaggio della Divina Commedia di Dante che traghetta le anime oltre il fiume Acheronte. Allo stesso modo questo avvicendamento ci condurrà nel pieno dell'estate 2023 con una " nuova pulsazione dell’anticiclone africano sarà più estesa della precedente e temperature ancora più roventi, questa volta su gran parte d’Italia ", ha spiegato il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò. Da domenica in poi, quindi, i 39-40°C saranno di casa al Sud e sulle Isole Maggiori ma anche in città come Pavia, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze e Roma per citarne soltanto alcune. " Con Caronte inizierà la terza ondata di calore di questa stagione. Il caldo non mollerà facilmente la presa: infatti, per quasi tutta la prossima settimana l’Italia si troverà in un autentico forno", sottolinea l'esperto.

Le città da bollino rosso

Se la seconda ondata è già realtà e la calura supera di gran lunga le medie stagionali, la prossima settimana potrebbe essere storica se verranno quotidianamente confermate le proiezioni che indicano valori che facilmente potrebbero raggiungere i 43-45°C all'ombra sulle zone interne delle Isole Maggiori e non solo. È bene mantenere la massima prudenza vista la distanza temporale (mancano 5-6 giorni) ma la strada imboccata è questa. Intanto, il ministero della Salute ha emanato un bollettino con allerta rossa che per la giornata odierna, 12 luglio, riguarderà Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo mentre, domani, si uniranno anche Campobasso e Pescara.

Super temporali al Nord

Attenzione, perché se più di mezza penisola fa i conti con la super calura, al Nord Italia infiltrazioni di aria fresca in quota hanno fatto già scatenare la scorsa notte forti temporali con fulmini e intense grandinate. Tra oggi e domani saranno a rischio soprattutto le Alpi e alcuni settori della Valpadana. " Con il sopraggiungere dei temporali le temperature, quantomeno al Nord, perderanno qualche grado, pur rimanendo sempre molto calde ", ha aggiunto Sanò.

Prima dell'arrivo di Caronte, in ogni caso, dobbiamo fare i conti con Cerbero che ci tiene compagnia da ormai lo scorso week-end. Oggi e nei prossimi giorni non cambierà nulla sul resto d'Italia con caldo in aumento al Meridione, specialmente sulla Puglia, dove la provincia di Foggia potrà raggiungere i 40-41°C.

Quanto durerà Caronte?

Non è nemmeno arrivato che già si spera possa passare: il passaggio di consegne tra i due anticicloni arriverà in un contesto in ogni caso di caldo superiore alle medie che ci portiamo dietro da quasi una settimana. Il nuovo e più potente Caronte potrebbe durare, al Sud, almeno fino al 22-23 luglio prima di un potenziale e incisivo break, su tutta Italia, che riporterebbe temperature sopportabili ma a suon di forti acquazzoni e temporali. È soltanto di una linea di tendenza ma anche uno spiraglio che il "caldo maltempo africano" abbia, almeno indicativamente, una fine.