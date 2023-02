L'Anticiclone che cambia le previsioni: dal weekend temperature in aumento

L'ondata di gelo che sta attraversando il nostro Paese ha le ore contate: stando alle ultime rilevazioni, infatti, già dal weekend le temperature dovrebbero risalire un po' ovunque.

"Siamo in pieno inverno e le fasi di freddo sono parte integrante del normale clima che caratterizza la stagione" , dichiara all'AdnKronos la climatologa di Meteo Expert nonché presidente dell'Italian Climate Network Serena Giacomin. "Tuttavia, ormai l'inverno stesso è diventato quasi una notizia, poiché siamo abituati a anomalie climatiche quasi sempre positive e quindi a un clima più caldo della media" , aggiunge.

Cosa accadrà nei prossimi giorni

La situazione dovrebbe modificarsi a partire dal prossimo venerdì 10 febbraio, anche se ciò avverrà in modo sostanziale soprattutto durante il fine settimana. L'afflusso di aria fredda proveniente dai quadranti nordorientali dovrebbe interrompersi, provocando un generale incremento delle temperature.

Proprio nel weekend, inoltre, tornerà anche l'alta pressione lungo tutto lo Stivale: in conseguenza di ciò dovrebbero prevalere un po' ovunque condizioni di stabilità atmosferica, con qualche eccezione. "In alcune regioni adriatiche come la Romagna e la Puglia, esposte alle correnti fredde, c'è il rischio di nevicate a quote molto basse, persino in pianura", conclude Serena Giacomin.

Il maltempo e l'aria fredda che imperversano su tutta l'Italia, per effetto delle correnti provenienti dalla Russia, saranno dunque respinte dall'avanzata dell'alta pressione. Il picco di alta pressione portato dall'anticiclone delle Azzorre dal vicino Atlantico si raggiungerà tra Francia e Gran Bretagna, dove sono attesi valori di 1040 hPa. Alle basse latitudini della penisola Iberica dovrebbe aggiungersi anche un fronte d'aria di provenienza africana. Tutta questa situazione comporterà l'allontanamento dell'aria fredda anche in Italia, ad iniziare dalle regioni centrosettentrionali.

Le zone coinvolte

Il primo settore ad essere interessato da tale cambiamento sarà quello occidentale, in cui si registreranno una maggiore stabilità e un clima decisamente più mite: le regioni a beneficiare fin da sabato del lieve incremento delle temperature dovrebbero essere il Piemonte e la Sardegna. Da domenica queste nuove condizioni coinvolgeranno anche le regioni del Centro. Al Sud le correnti di aria fredda nordorientale potrebbero perdurare più a lungo, ma ciò non dovrebbe comportare condizioni di instabilità significative: le temperature ritorneranno gradualmente in linea con le medie stagionali.

Le modifiche più sostanziali si avranno, come accennato, in Sardegna e nel Nordovest, Alpi centro-occidentali comprese: in queste zone le temperature sono attese al di sopra delle medie stagionali. I modelli di previsione sembrano al momento indicare che tali condizioni possano proseguire anche nella settimana di San Valentino.