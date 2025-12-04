L'anticiclone dell'Immacolata "salva" il weekend lungo: che tempo farà

Il maltempo ha le ore contate: dopo un giovedì nero con piogge, temporali e locali nubifragi al Sud, già da domani le condizioni atmosferiche andranno incontro a un progressivo miglioramento che sarà palese soprattutto tra sabato 6 e lunedì 8 dicembre, giornata dell'Immacolata, grazie alla rimonta di un anticiclone che riporterà tempo più stabile e soleggiato.

Arriva il "blocco anticiclonico"

L'attuale vortice ciclonico è destinato ad allontanarsi sempre di più verso Est: a quel punto entreranno venti di Maestrale che spazzeranno via le nuvole dal Centro-Sud. Il sole, dopo una lunga assenza, è destinato a tornare sulla nostra penisola a parte l'estremo Sud con residui disturbi ma scarsi fenomeni limitati soltanto alla giornata di sabato 6 dicembre. L'anticiclone, di origine subtropicale, si rafforzerà soprattutto tra domenica e lunedì inglobando anche gran parte dell'Europa centro-occidentale.

" Questa configurazione, chiamata in gergo 'blocco anticiclonico', impedirà, di fatto, non solo il normale transito delle perturbazioni da ovest verso est, ma anche le irruzioni fredde in discesa dal Nord Europa. Detto in parole semplici, stop alle piogge, aspettiamoci una fase decisamente soleggiata e pure mite per il periodo, specie al Centro-Sud", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

ll punto sulle temperature

L'arrivo dell'anticiclone di origine sub-tropicale farà inevitabilmente aumentare le temperature, sia nei valori massimi grazie al maggior soleggiamento ma anche in quelli minimi. Tra l'altro, fin quando sarà presente la nuvolosità saranno in aumento soprattutto i valori notturni grazie alla " minore dispersione del calore che la copertura nuvolosa favorisce rispetto a cieli sereni; di giorno, anche se il minor soleggiamento rallenterà un po' la risalita termica, avremo comunque temperature relativamente miti, per effetto delle correnti meridionali", aggiungono gli esperti.

Con l'arrivo dell'anticioclone, dunque, avremo nuovamente temperature sopra le medie del periodo soprattutto al Centro-Sud e sulle montagne del Nord: discorso diverso per la Val Padana dove le nebbie locali limiteranno gli aumenti termici.

La tendenza successiva

Stavolta, l'anticiclone sembra durare a lungo. " Guardando oltre il Ponte dell’Immacolata, la fase stabile e mite sembra destinata a proseguire per tutta la prossima settimana.

Sono previste giornate prevalentemente soleggiate, con pochissime possibilità di precipitazioni, e temperature diurne che risulteranno nettamente superiori alle medie stagionali, regalando un clima decisamente più mite del normale per questo periodo dell’anno".