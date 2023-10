Ottobre stravolto, cambia tutto: occhio al meteo in queste città

Lo abbiamo detto più volte ma adesso ci sono anche i numeri a sugellare i valori di caldo record di questa prima parte del mese di ottobre da nord a sud dell'Italia: l'anticiclone africano denominato Apollo ha provocato temperature massime che in alcuni casi non si registravano da molti anni.

Milano, il nuovo record di ottobre

Domenica 8 ottobre, infatti, sul capoluogo lombardo si è toccata la temperatura più elevata dal 2018: la stazione di Brera, attiva dal 1763, ha registrato 30,3°C all'ombra che batte oltre due gradi il valore precedente del 24 ottobre 2018 con 28,1°C. Non è tutto perché anche l'aeroporto di Linate ha registrato la temperatura più alta di sempre a ottobre: 30,5°C contro i 29,1°C di cinque anni fa secondo i numeri dell'Aeronautica Militare e dell'Enav pubblicati dall'Associazione Bernacca.

Rimanendo al Nord Italia, caldo record anche in Emilia-Romagna con la città di Bologna che ha migliorato, due volte in 48 ore, il proprio record: con +31,7°C la stazione di Borgo Panigale ha ritoccato i valori di domenica (+30,7°C) superano nettamente i +30,0°C del 1976.

Roma, i valori più alti dal 1958

Lunedì 9 ottobre è stata la giornata della Capitale: a Roma, come scrive IlMessaggero, con il valore diurno di 33°C registrato all'aeroporto cittadino di Urbe è stato superato il valore di 31,5°C che resisteva addirittura dal 1958. " I 33°C registrati ieri a Roma rappresentano e dimostrano una situazione eccezionale, soprattutto considerando che la temperatura registrata nella prima decade di ottobre è superiore a quella dei primi dieci giorni di agosto", ha dichiarato il prof. Massimo Ciccazzo, segretario dell’associazione Edmondo Bernacca, Associazione che studia e diffonde la meteorologia. Oltre all'aeroporto dell'Urbe, anche a Ciampino si è infranto un record: i +31,9°C registrati nelle scorse ore hanno abbondantemente superato il record storico del 1958 (+30,7°C).

Gli altri capoluoghi con le temperature più elevate

Le ultime 48 ore, come detto, hanno visto superare temperature massime che si pensava non sarebbero più tornate: le stazioni ufficiali dell'Aeronautica Militare/Enav di Aosta hanno segnato +32°C (il precedente del 1997 era di +30,7°), Ancona Falconara ha toccato +29,3°C (il precedente erano i +29,0°C del 2004) mentre Campobasso Monforte ha segnato +29°C superando i 28,6°C del 3 ottobre 2023. Ma non è mica finita qui perché sulla via Emilia sono caduti come i birilli i record mensili di Ferrara, Forlì e Parma che hanno tutte registrato 33°C, stesso valore anche a Foggia. I 32,4°C registrati ieri sono il nuovo record mensile anche della città di Frosinone e, rimanendo nel Lazio, anche Viterbo ha il suo record con 31,3°C. Infine, ecco Verona Villafranca che ha toccato 48 ore fa ben 31,4°C massima, valore più alto per il mese in corso.

Caldo record in Piemonte e Molise

Una menzione a parte meritano due Regioni distanti centinaia di chilometri ma unite sotto il segno della canicola autunnale: in Piemonte, il capoluogo di Regione, Torino, ha fatto segnare 30.7°C alla stazione Arpa di via della Consolata superando il precedente primato di +30.2°C del 12 ottobre 2011. Record anche a Cuneo città, dove si sono superati i +32°C ma il valore più alto spetta ad Alessandria con 34,1°C, un valore incredibile per il mese di ottobre. Piena estate anche in Molise con le temperature più elevate registrate anche in alta collina come ha spiegato al Tg regionale l'esperto Gianfranco Spensieri, meteorologo di Rai Pubblica Utilità. Ad Agnone (provincia di Isernia) che si trova a 817 metri di altitudine, il termometro ha toccato 29,4°C, 27,5°C a Sant'Angelo in Grotte (Isernia) posta a 990 metri di altezza, 27°C a San Pietro Avellana (Isernia) a 934 metri.