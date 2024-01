Maltempo, è allerta gialla in quattro regioni: ecco cosa sta succedendo

Come annunciato nei giorni scorsi, un'ondata di gelo artico sta provocando un brusco cambiamento meteo portando con sé una massiccia ondata di maltempo sulla nostra Penisola. Stando agli ultimi comunicati ufficiali, è prevista neve al Centro-Sud, mentre sul resto del Paese si verificheranno fenomeni di vento forte e mareggiate.

La situazione meteo

La perturbazione è già in atto, con intense e fredde correnti di grecale che stanno portando in varie zone d'Italia precipitazioni anche intense, se non vere e proprie tempeste di neve su quote collinari. A ciò, naturalmente, si accompagna un drastico calo delle temperature su tutto il territorio nazionale. Torna, dunque, l'inverno. E nella giornata di domani, sabato 20 gennaio, è attesa la fase più intensa, con quello che dagli esperti viene definito "blizzard", ossia tanta neve spinta da burrasche di vento.

L'allerta della Protezione civile

La situazione viene costantemente monitorata dalla centrale della Protezione civile, che ha comunque già diramato un'allerta meteo per quattro regioni sorvegliate speciali: Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. In queste quattro regioni, dove è stata dichiarata allerta gialla, dovrebbero manifestarsi i fenomeni più intensi.

Al momento lo stato di allerta per pioggia e neve è in vigore dalle ore 22.00 di oggi, venerdì 19 gennaio, fino alle ore 22.00 di sabato 20 gennaio. Viene raccomandato di fare attenzione alle raffiche di vento e al mare, che sarà molto mosso. Nell'avviso sono previste inoltre nevicate fino a 300-500 metri su Abruzzo e Molise, mentre fino a 400-600 metri su Campania, Puglia centro-settentrionale e Basilicata. Fino a 600-800 metri sulla Calabria centro-settentrionale.

A preoccupare, come abbiamo visto, non solo la neve, ma anche i venti da burrasca, che interesseranno il Lazio settentrionale, i settori appenninici di Abruzzo e Molise, la Puglia, la Basilicata, la Campania e la Calabria. A partire dalla giornata di domani, venti molto forti interesseranno anche Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana.

Attenzione ai temporali, che secondo la Protezione civile potrebbero svilupparsi rapidamente ed essere anche molto intensi. Si temono ruscellamenti, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua e anche possibili frane e smottamenti.