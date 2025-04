Maltempo, due dispersi nel Vicentino. Fatte evacuare diverse persone a Trento

Il fiume Po esondato a Chivasso

Ascolta ora 00:00 00:00

Il maltempo continua a provocare danni nel Nord Italia rendendo la vita difficile ai residenti e ai soccorritori. I vigili del fuoco sono impegnati dall'una di questa notte con diverse squadre e droni nella ricerca di due dispersi nel torrente Agno in Veneto. Dalle prime informazioni si tratterebbe di padre e figlio, trascinati con la loro auto dalla piena del rigagnolo presso l'abitato di Valdagno, nel Vicentino. Problemi anche in Trentino Alto Adige dove la forte pioggia ha provocato una frana del quartiere San Martino di Trento. Lo smottamento ha interessato in particolare un'abitazione. In via precauzionale sono state evacuate 14 persone per garantire lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza da parte dei pompieri. Non si registrano feriti, ma la circolazione è bloccata.

Strade chiuse in Trentino Alto Adige

Il Servizio gestione strade della provincia autonoma di Trento ha segnalato la chiusura dello svincolo che collega la strada provinciale 90 Destra Adige alla statale 240 in direzione sud nel Comune di Mori, a causa dell'allagamento della carreggiata conseguente alle piogge che hanno interessato il territorio. È inoltre confermato il senso unico alternato lungo la strada provinciale 79 del Brocon, scattato nel pomeriggio di ieri a causa del cedimento di un muro di sostegno in pietra a secco al km 17+200. "Si rinnova l'invito alla massima prudenza negli spostamenti, in particolare lungo la viabilità di montagna" , si legge in una nota diramata dal Servizio gestione strade del Trentino.

Riunione straordinaria in Piemonte

Intanto è stata convocata per stamattina, dal presidente del Piemonte Alberto Cirio, una riunione straordinaria della giunta regionale per un aggiornamento della situazione meteo e una prima dei stima dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito la regione nelle scorse ore. I monitoraggi segnalano che a San Sebastiano Po si sono verificate inondazioni provocate dal rio Bellavalle e dal torrente Leona; diverse frane hanno isolato alcune frazioni, un altro smottamento ha interrotto la linea dell'acquedotto. A Castagneto Po un cedimento del terreno rende impossibile la viabilità da e verso Chivasso. A Lauriano una frana ha bloccato la statale 590 della Valcerrina. A Casale Monferrato è stato allestito nella palestra Leardi un centro di accoglienza per le 50 persone evacuate dalla frazione Terranova e, infine, a Castellamonte sono state evacuate 15 persone dalle frazioni Case Ponzetti e Preparetto.

Resta l'allerta arancione

Arpa Piemonte ha disposto per oggi l'allerta arancione per pericolo valanghe sulle zone di montagna nord-occidentali. Allerta gialla, invece, sulla pianura settentrionale torinese e valli Tanaro, Belbo e Bormida. Nessuna allerta, infine, su pianura cuneese e Valle Scrivia nonostante il maltempo. A proposito di valanghe, il Soccorso alpino piemontese ha reso noto che in molte zone è caduto oltre un metro di neve fresca sopra i 2mila metri di quota con picchi che toccano oltre 170 centimetri al di sopra dei 2.500 metri nelle Alpi Lepontine. Per questo, anche in vista delle prossime festività pasquali, invita alla prudenza gli appassionati di montagna che hanno intenzione praticare attività sulla neve.

La raccomandazione del Soccorso alpino