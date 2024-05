Il maltempo non dà tregua al nostro Paese: è allerta nel Centro-Nord

L'ondata di maltempo non allenta la presa sull'Italia. Le regioni a Nord dello Stivale stavano ancora facendo i conti con i danni provocati dalle ultime burrasche, che ecco arrivare un nuovo assalto metereologico. Purtroppo, come spiegato dall'esperto de Il meteo.it Antonio Sanò, si presenteranno altri impulsi perturbati in grado di portare precipitazioni anche violente sul nostro territorio. Osservato speciale, ancora una volta, sarà il Centro-Nord.

Il maltempo potrebbe durare fino alla fine del mese

Le previsioni non sono incoraggianti. C'è addirittura chi paventa la possibilità di perturbazioni prolungate fino alla fine del mese di maggio, con piogge anche molto abbondanti. Con simili precipitazioni in arrivo il rischio di altri fenomeni violenti, come esondazioni o allagamenti, è da considerarsi elevato. Da considerare poi che il terreno e i corsi d'acqua sono già stati messi a dura prova dagli eventi atmosferici precedenti.

Ecco perché già a partire della giornata di oggi sono già state emesse delle allerte: arancione in Emilia-Romagna, che vedrà interessata anche la giornata di domani, martedì 21 maggio. L'avviso è relativo a " piene dei fiumi, vento, frane e piene dei corsi minori, temporali ", come si legge nel bollettino diramato dalla protezione civile regionale. Stesso discorso per la Toscana, dove invece è allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 14.00 di oggi fino alle 9.00 di domani. " Emessa allerta gialla dalla nostra sala regionale per rischio idrogeologico e temporali forti su tutta la Toscana dalle ore 14 di oggi lunedì 20 maggio fino alle 9 di domani. Previste precipitazioni su gran parte della regione, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, con possibili colpi di vento e grandinate ", è quanto dichiarato dal governatore toscano Eugenio Giani su Facebook.

Andando avanti, prevista allerta gialla anche in Piemonte, dove sono attesi temporali e precipitazioni intense. Allerta di media entità anche in Lazio per le prossime 24 ore, anche se si parla di piogge moderate. Torna invece l'allerta rossa in Veneto, già piegato dalla scorsa ondata di maltempo. L'instabilità è attesa sulla regione già da questa sera. A preoccupare maggiormente sono le zone dell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e del Basso Brenta-Bacchiglione. Rischio frane e allagamenti in Trentino.

Le previsioni nei prossimi giorni

Come si legge nel bollettino emanato dagli esperti di www.ilmeteo.it, ad abbattersi sul nostro Paese sarà una perturbazione atlantica spinta dai venti di Libeccio e di Scirocco. Già a partire dalla giornata di oggi - lunedì 20 maggio - si assisterà ai primi fenomeni che dalla Sardegna si sposteranno in Toscana, poi Lazio e Umbria. Si verificheranno abbondanti rovesci, con possibilità di temporali e grandinate. Poi la perturbazione raggiungerà la Liguria, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

A partire dalla giornata di domani, martedì 21 maggio, il maltempo insisterà sulla Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, ma soprattutto nelle regioni del Nord. Sole al Sud, fatta eccezione per poche sporadiche piogge in Campania. Mercoledì 22 maggio, invece, comincerà a tornare l'alta pressione, portando sole e caldo al Centro-Sud. Il Nord, invece, dovrà ancora aspettare.

Insisteranno, infatti, i fenomeni di instabilità, con possibilità di temporali e grandinate.