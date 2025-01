Il maltempo continua a flagellare l'Italia: ecco le zone più colpite dalle piogge

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai da due giorni soprattutto Sud e Sicilia sono sotto una fitta coltre di nubi che dispensa piogge intense e persistenti e nevicate anche a bassa quota sui monti di Puglia, Basilicata e Calabria mentre l'Etna sta facendo il pieno di neve ma a partire da quote più elevate. Il maltempo è stato originato dall'arrivo dell'aria gelida giunta dai Balcani che sta interessando tutta Italia con temperature sotto zero al Nord e su parte del Centro.

L'insistenza del vortice ciclonico

Come mostrano le immagini del satellite, le nubi più intense le ritroviamo soprattutto sulle regioni ioniche dove anche oggi sarà molto difficile vedere schiarite: su queste aree il maltempo sarà intenso anche martedì 14 gennaio con piogge, temporali e locali nubifragi. " Occhio anche alla neve che continuerà a scendere fino a quote collinari, specie sul versante adriatico della Puglia e sui rilievi della Basilicata", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Nulla da segnalare al Nord dove continuerà a fare molto freddo, i valori minimi sotto zero e le gelate saranno estese.

Tra mercoledì e giovedì anche al Sud si avrà una temporanea pausa perché il vortice ciclonico si sposterà verso le Baleari: un clima più asciutto con ampie schiarite ma le condizioni meteo non miglioreranno del tutto. Ancora bel tempo e molto freddo al Centro-Nord con le temperature diurne sempre basse e che difficilmente supereranno i 10°C se non sulle zone costiere, sotto lo zero le minime su Pianura Padana e aree interne del Centro.

Rischio alluvioni al Sud

Un nuovo impulso d'aria fredda in arrivo venerdì 17 gennaio, però, oltre a mantenere molto freddo il clima del Centro-Nord Italia andrà a rinvigorire l'area di bassa pressione sul Mediterraneo che tornerà a interessare, ancora una volta, l'estremo Sud. " Il ciclone al Sud non 'morirà' mai e provocherà nuovi nubifragi da Giovedì sera/notte verso la Sardegna orientale, verso la Sicilia e la Calabria: durante questa nuova fase perturbata ci sarà meno freddo, complice la risalita di aria mite direttamente dal Sahara insieme a venti meridionali e Sabbia del Deserto. Pioverà sabbia nel weekend e ci saranno potenziali situazioni alluvionali al Sud: tutto ciò sarà causato anche dalla fusione della neve appena caduta abbondante", spiega l'esperto Lorenzo Tedici.

Come sarà il week-end

Per questa ragione anche il prossimo fine settimana vedrà maltempo con nuove piogge sulle regioni meridionali con la neve, come detto, che cadrà a quote soltanto più elevate.

Nulla da segnalare sulle regioni centro-settentrionali dove i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi e il clima freddo in linea con i valori attesi in questa parte di gennaio. Per un miglioramento delle condizioni meteo al Sud bisognerà attendere, con tutta probabilità, l'inizio della prossima settimana.