Maltempo, scatta l'allerta gialla in 10 regioni

Dopo la breve parentesi anticiclonica il meteo cambia volto e il barometro torna a segnare pioggia: da venerdì 20 dicembre il maltempo tornerà a interessare tutta Italia a causa di una perturbazione atlantica in arrivo da ovest e in grado di provocare forti venti che soffieranno fino a burrasca sulle Isole Maggiori ma anche su gran parte delle nostre regioni.

L'allerta della Protezione Civile

Le piogge e i temporali colpiranno soprattutto il Centro-Sud: la Protezione Civile ha emesso un bollettino con allerta gialla che significa ordinario rischio idraulico e rischio idrogeologico in 10 regioni: Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Dicevamo del vento che sarà l'elemento saliente di questo peggioramento: massima attenzione alle regioni centro-settentrionali con mareggiate possibili soprattutto lungo le coste tirreniche. Gli esperti dell'Aeronautica militare parlano di "tempesta di Maestrale" sulla Sardegna, una delle aree d'Italia dove l'intensità dei venti sarà molto elevata con raffiche fino a 80-120 Km/h.

Dove pioverà di più

Le zone più colpite dalle piogge e i temporali saranno soprattutto Lazio, Abruzzo, Basilicata e Calabria dove non si esclude frequente attività elettrica oltre alle forti raffiche di vento. Le temperature saranno in diminuzione e la neve cadrà sull'Appennino centro-settentrionale a partire dai 6-800 metri di quota. Soprattutto in mattinata saranno colpite dai fenomeni anche le regioni di Nord-Est con la neve che cadrà sull'arco alpino orientale, anche qui, a partire dai 600 metri di quota.

Milano chiude i parchi

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta arancione (rischio moderato) per la città di Milano a causa del vento forte previsto per 24 ore a partire dalla mezzanotte di venerdì 20 dicembre. Dopo la riunione dell'Unità di crisi locale coordinata dalla Protezione civile è stata disposta " la chiusura dei parchi cintati della città per l’intera durata dell'allerta salvo eventuali aggiornamenti che ne consentano la riapertura". La nota del Comune fa sapere che " nei parchi in cui sono presenti strutture essenziali rimarrà aperto un cancello utile a garantire l’ingresso alle attività nel percorso più breve possibile. In particolare anche il Villaggio delle Meraviglie, essendo allestito all’interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli, sarà inaccessibile, in linea con quanto deciso dall’Unità di crisi locale, per tutta la durata di chiusura del parco" .

Dunque,

il maltempo colpirà duro per poi concentrarsi nel week-end soprattutto al Centro-Sud dove ci saranno nuove occasioni per piogge e nevicate anche a quote basse. Meteo migliore al Nord ma in un contesto freddo e invernale.