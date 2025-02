Maltempo sull'Italia, scatta l’allerta: ecco le regioni a rischio

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il Nord Italia colpito nella giornata di sabato da piogge e nevicate anche in pianura sui settori occidentali, domenica 9 sarà soprattutto il Sud a fare i conti con un vortice ciclonico afro-mediterraneo in formazione in queste ore. Le immagini del satellite mostrano le nubi scorrere già sulle Isole Maggiori e la Protezione Civile ha diramato un bollettino con l'allerta meteo per le prossime ore.

Dove scatta l'allerta arancione

Secondo le ultimissime previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un bollettino di moderata criticità di allerta arancione per rischio idrogeologico e per temporali sulla Sicilia, specialmente sui settori centrali, meridionali e orientali dove si prevedono i fenomeni più intensi anche a carattere di nubifragio. Allerta gialla, invece, per la Sicilia settentrionale così come per Calabria, Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna: su queste regioni i cieli saranno nuvolosi o molto nuvolosi con piogge sparse localmente intense. Massima attenzione, quindi, agli spostamenti in auto e con gli altri mezzi ed evitare soprattutto i sottopassaggi in caso di forti e continue piogge.

Domenica perturbata

Un po' come accaduto nello scorso week-end, dunque, anche in questo fine settimana il meteo sull'Italia è molto instabile e non mancano precipitazioni su gran parte delle regioni con tanta neve sulle nostre montagne. Il vortice di maltempo agirà in prevalenza al Sud ma anche sulle zone tirreniche, come abbiamo visto, sarà una domenica in cui bisognerà tenere l'ombrello a portata di mano. Migliorerà, invece, il tempo sulle regioni settentrionali dove si faranno strada ampie schiarite nel corso della giornata. In questa fase le temperature non subiranno grosse variazioni, il clima si manterrà piuttosto freddo al Nord anche in pieno giorno con minime notturne anche inferiori a 0°C in presenza di cieli sereni.

La tendenza per i prossimi giorni

Non c'è nessuna traccia dell'anticiclone: anche la prossima settimana vedrà un meteo instabile, capriccioso e piovoso per l'assenza dell'alta pressione che lascerà campo libero e fronti perturbati in grado di portare nubi e nuove piogge soprattutto al Centro-Nord.

Lo sguardo va rivolto, infine, al Nord Europa da dove potrebbero esserci importanti movimenti che farebbero piombare l'Italia in pieno inverno con freddo e e gelo subito dopo la metà del mese. Si tratta soltanto di proiezioni ma sembra che "l'Orso russo" possa tornare a fare la voce grossa regalando una seconda parte invernale con temperature anche inferiori alle medie del periodo.