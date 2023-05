Meteo, ancora temporali (e grandinate): ma nel week-end spunta l'estate

Violenti temporali e grandinate: ecco cos'è successo nelle ultime ore soprattutto al Nord Italia con forte maltempo a Brescia e gli allagamenti che hanno interessato la città di Asti dove in meno di due sono caduti 100 mm. La colpa è della "goccia fredda" nord europea che ancora per oggi manterrà instabile il meteo soprattutto sulle regioni settentrionali ma il week-end in arrivo ci porterà, finalmente, condizioni atmosferiche più stabili e soleggiate con temperature degne della fine del mese di maggio.

Cosa accadrà fino a venerdì

La notevole energia in gioco dell'aria gelida in quota con i bassi strati ormai sempre più caldi dai raggi solari creano il mix perfetto per fenomeni locali ma violenti. " La notevole energia in gioco potrà causare altri fenomeni forti con grandine e colpi di vento, più probabili sul Nord-Ovest, in particolare sul Piemonte. Sulle aree alluvionate dell’Emilia Romagna il tempo dovrebbe migliorare dal pomeriggio - ha dichiarato Andrea Garbinato, esperto de Ilmeteo.it - Non mancheranno temporali anche al Centro ed al Sud, un giovedì decisamente instabile" .

Qualcosa, però, inizierà a cambiare già da venerdì 26 maggio quando il grosso dell'area instabile si muoverà verso ovest, cioé in direzione della Penisola Iberica, con l'anticiclone Zefiro che potrà iniziare a riportare condizioni meteo migliori. Domani, infatti, tornerà a splendere il sole al Centro-Nord ma i temporali pomeridiani, invece, non mancheranno al Sud e sulla Sicilia con acquazzoni che dalle zone interne e montuose si sposteranno fino alle aree di pianura e costiere.

Il meteo del fine settimana

Trattandosi di un "ramo" dell'anticiclone delle Azzorre, Zefiro non sarà aggressivo come il collega africano: caldo sì ma senza eccessi come ci si augura sempre. Dopo tanti week-end con temperature sotto la media, l'Italia torna a colorarsi di rosso: punte massime intorno ai 25-26°C nelle principali località del Centro-Nord, sulla Puglia e sulle due Isole Maggiori. Soltanto qualche grado in meno sulle aree adriatiche e sulle altre zone del Sud e della Sicilia dove continueranno a prevalere corrienti orientali più fresche. Cosa succederà con le piogge e i temporali? Sempre più in esaurimento. " Durante il weekend il tempo sarà ancora un po’ instabile al Nord, ma in un contesto in prevalenza soleggiato, poco nuvoloso anche al Centro-Sud con qualche temporale nel pomeriggio specie a ridosso dei rilievi", conclude Garbinato.

Giugno potrebbe iniziare sulla stessa falsariga, ossia un'alta pressione non così forte che darà spazio a fenomeni pomeridiani a macchia di leopardo con le temperature che non subirebbero improvvise impennate: l'alta africana sembra ancora lontana.