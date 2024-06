Notti tropicali e picchi di temperatura: ecco quanto dura l'anticiclone Minosse

Ascolta ora 00:00 00:00

Come annunciato da più giorni, siamo entrati nel vivo dell'ondata di caldo africano provocata dall'anticiclone Minosse che farà ulteriormente lievitare le temperature massime fino a valori superiori ai 40°C. Le immagini del satellite mostrano il pulviscolo sahariano in piena azione in quota tra l'ammasso di nubi stratiformi che iniziano a interessare il Centro-Sud.

Ulteriore aumento termico

Le temperature massime aumenteranno ancora: " 5-6°C in più nelle prossime 36 ore: il picco di Minosse, l’anticiclone africano che porta anche tanta sabbia del deserto, regalerà purtroppo frequenti 40°C al Centro-Sud e tanta afa al Nord ", spiega Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Nella giornata di oggi ecco che i 40°C all'ombra saranno raggiunti in Puglia, con Foggia e la sua provincia al primo posto in Italia: subito dietro, massime fino a 39°C a Carbonia, nel sud della Sardegna, soltanto un grado in meno in città come Matera, Taranto e due città della Sicilia, Siracusa e Caltanissetta.

Massime over 40°C

Ma sarà domani, giovedì 20 giugno, che assisteremo a un ulteriore aumento termico da nord a sud: " 41°C a Taranto, 40°C a Benevento, Caserta e Terni, 39°C in Sicilia e Puglia diffusi, 38° addirittura anche a Firenze e Roma insieme a Matera ed Oristano ", spiega l'esperto. Ma quali saranno i valori diurni al Nord? Qui le massime saranno più basse e non supereranno i 33-34°C ma l'umidità sarà elevata, ecco perciò che la sensazione corporea sarà maggiore della temperatura reale.

Notti "tropicali"

Quando durante l'estate si assiste a un'ondata di calore proveniente dall'Africa come questa, si torna a parlare di "notti tropicali" perché i valori termici non scendono al di sotto dei 20°C. La prossima notte sarà così soprattutto a Milano, Cagliari e Palermo con temperature minime che non scenderanno sotto i 23°C in aumento nei prossimi giorni. Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno, gli esperti spiegano che sarà soprattutto la Sardegna a registrare il picco del caldo con valori notturni compresi tra 25 e 28°C, 24°C di minima ad Ancona e in gran parte della Sicilia. Al Nord, oltre a Milano anche Bergamo e Cremona registreranno valori elevati non inferiori ai 23°C.

La tendenza successiva

Qualcosa inizierà a cambiare da venerdì quando aria fresca interesserà il Nord-Ovest con temporali anche intensi a causa degli accesi contrasti che si verranno a creare: gli esperti prevedono acquazzoni e grandinate anche intensi specialmente su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia con il primo "break" al caldo africano. Lentamente, la frescura si espanderà al Centro-Sud nel fine settimana con un calo termico che dalle regioni centrali si propagherà al meridione entro domenica sera.

"con sole prevalente al mattino e temporali forti nel pomeriggio; in pratica vivremo un clima un po’ equatoriale dopo il caldo nordafricano e la polvere sahariana di Minosse",

Dal punto di vista termico dovrebbe andar meglio nell'ultima settimana di giugnoconclude Tedici.