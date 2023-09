Mettete via l'ombrello, ora torna l’estate: ecco dove farà più caldo

Le condizioni meteo tendono al bello: a parte residuo maltempo al Sud e sulla Sicilia nella giornata di oggi, al Nord e sulle aree tirreniche centro-settentrionali è già tornato il sole. Come abbiamo visto sul Giornale.it, l'anticiclone africano Apollo è in rampa di lancio riportando condizioni pienamente estive fino (almeno) ai primi giorni di ottobre con temperature massime decisamente fuori stagione e superiori ai 30°C.

L'aumento termico

" Con Apollo il sole sarà dominante al Centro-Nord e soprattutto avremo ancora una volta temperature anomale, estive, nordafricane nel cuore dell’autunno italiano ", ha affermato Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it. Nel dettaglio, soprattutto dalla giornata di domani le temperature massime saliranno ben oltre le medie del periodo anche di 8-10°C: durante il giorno si potrà stare tranquillamente in maniche corte e, sebbene non si toccheranno i 40°C, farà molto per essere alla fine del mese di settembre.

Dove farà più caldo

Ma quali saranno le zone d'Italia che registreranno i maggiori aumenti? " Di giorno al Centro-Nord si toccheranno nuovamente i 28-33°C e gradualmente le temperature saliranno anche al Sud ", ha sottolineato l'esperto. Per fare alcuni esempi, in città come Torino e Milano si raggiungeranno tranquillamente i 28°C soprattutto in concomitanza del fine settimana mentre a Firenze e Roma si toccheranno valori di 30-31°C. Le punte maggiori si potranno avere sulle vallate alpine, in alcune aree della Val Padana e sulle zone interne centrali. Viceversa, al Sud e soprattutto sulle città di mare il clima sarà meno caldo: Napoli e Catania, durante l'apice di Apollo, non andranno oltre i 27-28°C.

La tendenza a medio termine

La nuova fase anticiclonica che si sta aprendo non è destinata a durare poco: sicuramente ci accompagnerà fino a domenica " ma addirittura potrebbe dominare anche la prossima regalando un’Ottobrata estrema a tutta l’Italia", ha spiegato Tedici. Ancora una volta, quindi, si entrerà in un periodo caldo e siccitoso che conferma la sempre più invadenza dell'anticiclone africano a discapito di quello delle Azzorre e dei fronti atlantici che fanno sempre più fatica a entrare nel Mediteranneo.

Quest'area di alta pressione così forte, poi, interesserà gran parte dell'Europa centro-meridionale regalando cieli sereni o poco nuvolosi per molti giorni. Alla domanda se il clima sia impazzito, Tedici conclude dicendo che " temperature di 28-33°C ad Ottobre sono la norma ma non nel Nord Italia bensì nel Nord Africa: ormai tutto è cambiato, si passa dai tornado all’estate piena africana di Ottobre" .