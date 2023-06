Ultime ore di maltempo: ecco quando arriva il caldo

Dopo tantissima instabilità, maltempo, piogge e nubifragi, ecco che l'Italia si appresta a fare i conti con il primo vero caldo della stagione: l'anticiclone africano denominato Scipione scalda i motori ed è pronto a tornare sulla scena mediterranea nei prossimi giorni. Da questo fine settimana ma ancor di più dall'inizio della prossima ecco che il caldo dominerà ovunque con valori massimi fino a 37-39°C sulla Sardegna che sarà la regione più colpita.

Che tipo di caldo sarà

La rimonta dell'alta pressione sub-tropicale, fino a questo momento, si era avuta soltanto a fine aprile quando la Spagna toccò valori record per il periodo. Poi, ecco il lunghissimo periodo caratterizzato da piogge e temporali, in pratica quasi due mesi, ma adesso l'estate è pronta a scoppiare. Subito dopo la Sardegna, gli esperti prevedono valori anche di 35-37°C in Sicilia mentre "s ulla parte continentale italiana sono attesi valori inferiori, intorno ai 33-34°C" . Se questa è una parziale buona notizia, ossia il non raggiungimento di valori termici assoluti così elevati, quella negativa è rappresentata dalla tipologian di caldo in arrivo. " Sarà molto umido, afoso; inoltre, come ben sappiamo, la prima ondata di calore della stagione è la più pericolosa per la salute umana: prestiamo dunque molta attenzione, dapprima ai nubifragi fino a domani, poi al caldo asfissiante da domenica in poi", hanno dichiarato gli esperti de Ilmeteo.it.

Quando finisce il maltempo

Prima di arrivare a questo meteo stabile e soleggiato, però, faremo i conti per altre 24-36 ore con piogge sparse e instabilità specialmente al Centro-Sud dove non mancheranno altri forti fenomeni. Al Nord, invece, le condizioni atmosferiche tenderanno a migliorare sin da oggi mentre venerdì 16 giugno le ultimissime piogge saranno relegate all'estremo Sud. Di conseguenza, come detto, già questo week-end sarà pienamente estivo con tanto sole su tutta Italia e nessun temporale pomeridiamo, nemmeno sulle aree montuose.

Quanto durerà l'anticiclone?

Se gli amanti del caldo saranno presto accontentati, gli amanti del clima mite e senza eccessi probabilmente pure: rispetto a quanto accaduto numerose volte in passato, l'alta africana non dovrebbe mettere radici stabili e durature. Per alcuni giorni e almeno fino al 24-25 giugno proseguirà il nuovo trend ma successivamente i modelli matematici fanno vedere un ritorno dell'instabilità e una potenziale ritirata dell'anticiclone con temporali sparsi a partire da nord. Non si tratta di previsioni ma di proiezioni e linea di tendenza (mancano ancora molti giorni), ecco perché sarà necessario vedere se questo andamento verrà confermato o meno.