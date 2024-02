Meteo avverso, attenzione alle prossime ore: dov'è l'allerta rossa

Come annunciato nei giorni corsi dai meteorologi, le condizioni meteo sono in rapido peggioramento e per la giornata di oggi è prevista una forte ondata di maltempo che si abbatterà su diverse zone del Paese. A riprova di ciò sono le allerte, anche rosse, scattate in alcuni territori.

La situazione

Stando agli ultimi dati forniti da Meteo.it, i primi segnali di condizioni meteo avverse si sono avuti a partire dal primo mattino. Già da questa mattina preso le regioni del Nord e del Nord-ovest sono diventate sorvegliate speciali. Il timore, infatti, è che la perturbazione possa abbattersi in maniera particolarmente intensa su queste zone, con temporali molto violenti e abbondanti rovesci. Occhio anche a quei paesi situati ad alta quota, dato che sono previste abbondanti nevicate, che porteranno ad accumularsi pesanti strati di neve. Si parla, infatti, di un metro di neve sui rilievi alpini.

Le condizioni meteo avverse non riguarderanno solo le regioni settentrionali. L'attenzione è rivolta anche alle regioni centrali, in particolare quelle tirreniche, come Sardegna, Toscana e Lazio. In queste zone, infatti, sono attese abbondanti piogge. Meno preoccupante, invece, la situazione di Marche e Umbria, dove i rovesci, pur se presenti, saranno più moderati. Neve anche sulle zone appenniniche, con cumuli importanti superati i 1400-1500 metri di quota.

Più tranquilla, invece, la situazione nel Sud Italia. Il clima sarà variabile nelle regioni meridioanli, con ampie schiarite. Insomma, un'Italia spaccata a metà, con le regioni di Nord e Centro che dovranno fare i conti col vortice ciclonico arrivato dalla Francia.

Gli stati di allerta della Protezione civile

Le condizioni meteo avverse per alcuni territori della Penisola, hanno portato la Protezione civile a diramare degli stati di allerta. A partire dalle prime ore della giornata di oggi, martedì 27 febbraio, è allerta rossa per rischio idrogeologico su alcune zone del Veneto. Allerta arancione, invece, per Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Allerta gialla su Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria, alcune aree della Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Per alcuni Comuni è stata disposta la chiusura delle scuole, vale a dire nella provincia di Livorno, Grosseto e Massa Carrara.