Meteo, cambia tutto: in arrivo piogge e nevicate di forte intensità

Dopo un fine settimana prettamente anticiclonico con poche nubi e tanto sole, ecco in arrivo l'attesa svolta meteorologica causata da due vortici ciclonici con il primo che farà da "apripista" per quello successivo. Con le prime piogge e nevicate in arrivo si aprirà un periodo movimentato con frequenti occasioni di maltempo da nord a sud della penisola e un discreto calo termico rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi.

Dove colpirà il maltempo

Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che già da oggi, lunedì 19 febbraio, avremo " i primi segnali di un cambiamento meteorologico dovuto all'arrivo di un primo vortice di bassa pressione, che porterà qualche pioggia sparsa dapprima al Nordest e poi progressivamente verso il Centro Italia", afferma Stefano Rossi. Sarà variabile ma ancora asciutto altrove per entrare nel vivo del peggioramento nella giornata di domani quando sarà soprattutto il Meridione a fare i conti con il maltempo " dove la giornata trascorrerà sotto uno spesso tappeto di nubi cariche di pioggia anche a carattere di rovescio temporalesco" . Meteo migliore al Nord e su gran parte del Centro con qualche nebbia in Val Padana.

Attenzione al secondo ciclone

A metà settimana ci sarà una brevissima pausa da nord a sud con un miglioramento e clima asciutto ma il peggioramento più intenso si verificherà a da giovedì con un importante peggioramento al Nord (specialmente settori occidentali) e sull'arco alpino. " Questo fenomeno sarà causato dall'arrivo di un nuovo e più intenso vortice ciclonico, che determinerà poi un significativo deterioramento delle condizioni atmosferiche", spiega l'esperto, che rimarranno perturbate anche venerdì 23 e per tutto il fine settimana. Su tutta Italia pioverà tanto e, a causa del calo termico, interne nevicate sono previste inizialmente sulle Alpi e successivamente anche sugli Appennini. Per conoscere l'esattezza delle aree più colpite dal secondo ciclone dovremo aspettare nuovi aggiornamenti.

Italia a rischio tornado

Oltre al meteo a breve, medio e lungo termine, però, quando si parla di clima ci si riferisce all'insieme delle condizioni atmosferiche che si verificano nell'arco di anni se non decenni. Ebbene, il nostro Paese si troverà a fare i conti anche con i tornado che un tempo erano prerogativa soprattutto degli Stati Uniti. Il cambiamento climatico ha già portato diversi episodi di questo genere, nel recente passato, ma la preoccupazione è per il futuro secondo il monito del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche). Secondo uno degli studi più recenti, l'intensificarsi di questi fenomeni è determinata specialmente dalla temperatura superficiale del mare " con un ruolo importante nello sviluppo di tali eventi. Le regioni centrali tirreniche Italiane possono essere definite come un hot-spot per i tornado nell'area mediterranea. A tale riguardo, sono stati analizzati 32 anni di dati (1990-2021), isolando un numero considerevole di eventi tornadici ad elevata intensità (445 su tutta Italia)", spiega il Cnr.

Le osservazioni sono state effettuate sia con radiosondaggi ma anche grazie a modelli matematici a grande scala che hanno individuato e definito " delle specifiche configurazioni atmosferiche prevalenti, potenzialmente favorevoli al loro sviluppo nell’area in studio ".