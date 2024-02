Meteo, tornano pioggia e neve: segnatevi le date

Ultime ore in compagnia dell'anticiclone africano prima del ritorno del maltempo da nord a sud del nostro Paese: è questo il responso dei modelli meteorologici internazionali per la nostra penisola con frequenti occasioni per piogge e nevicate praticamente per tutta la prossima settimana. Non si tratterà di un'unica perturbazione, quindi, ma avremo a che fare con l'ingresso di più fronti da ovest verso est con la "Porta dell'Atlantico" che tornerà ad aprirsi.

Quando arriva il maltempo

Se il fine settimana appena iniziato trascorrerà tutto sommato tranquillo con cieli sereni o poco nuvolosi e la presenza di foschie e nebbie sulle pianure del nord, la data per il primo peggioramento sarà quella di lunedì 19 febbraio quando un vortice ciclonico provocherà " precipitazioni che colpiranno inizialmente il Nord-Est per poi estendersi verso il Centro. Si avrà una nuvolosità variabile invece tra Nord-Ovest e Sud, segno di una situazione che prelude a ulteriori sviluppi", spiega Stefano Rossi, meteorologo de Ilmeteo.it. Sarà questa la perturbazione apripista per nuove piogge e acquazzoni che martedì interesseranno soprattutto il Centro e il Sud con la neve che cadrà sugli Appennini oltre i 1.300 metri.

Un nuovo peggioramento

Se mercoledì 21 febbraio vedrà i fenomeni concentrati soprattutto all'estremo Sud, sul resto d'Italia sarà una giornata di "attesa" dal nuovo e più intenso peggioramento che prenderà vita giovedì 22 soprattutto al Nord " causato da un altro e più intenso vortice ciclonico che porterà a un marcato deterioramento delle condizioni atmosferiche, destinate a rimanere fortemente perturbate anche venerdì 23 e per tutto il weekend", sottolinea l'esperto.

Scendendo nel dettaglio, giovedì la neve tornerà a cadere abbondante sulle Alpi al di sopra dei 1.500 metri ma sarà soprattutto venerdì che, complice un calo termico, nevicate abbondanti si avranno a partire dai 900 metri d'altezza.Quote più elevate, invece, lungo la dorsale appenninica partendo dai 1.300-1.500 metri. Come accennato, il prossimo fine settimana si annuncia turbolento e perturbato con esteso maltempo su tutte le regioni, fenomeni abbondanti e venti intensi da ovest o nord-ovest ma su questo aspetto e le aree più colpite tornereno a parlare nei prossimi aggiornamenti.

La tendenza successiva

Finalmente, dunque, torneranno le tanto attese piogge che soprattutto in alcune regioni del Sud latitano da tempo. E l'inverno? Anche se assisteremo a un calo termico rispetto ai valori attuali, le ondate di maltempo della prossima settimana possono definirsi molto più autunnali che invernali: il freddo sarà "normale" e non è prevista alcuna ondata di gelo ma, volgendo lo sguardo a lungo termine, questa potrebbe profilarsi tra la fine del mese di febbraio e i primi di marzo quando, ormai, la primavera sarà pronta al suo debutto.