Meteo, arriva la "bella estate". Ma attenzione ai temporali con grandine

È iniziato l'ultimo week-end di un mese di luglio meteorologicamente estremo soprattutto al Nord e al Sud. In questi giorni, però, ritroveremo un po' di normalità climatica mediterranea con caldo non eccessivo al Meridione e clima a tratti instabile e temporalesco sulle regioni settentrionali dove bisognerà prestare attenzione a qualche temporale anche di forte intensità.

La prossima insidia

Gli esperti spiegano che dopo un sabato in prevalenza soleggiato su tutto il nostro Paese con un aumento termico al Sud e sulla Sicilia a causa della pulsazione temporanea dell'anticiclone africano che porterà le temperature massime localmente sui 37-38°C (nulla a che vedere con quanto accaduto nei giorni scorsi), ecco che nel pomeriggio e in serata l'ingresso di aria atlantica fresca e instabile provocherà temporali sparsi tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Anche in questo caso, il pericolo maggiore è dato dalla grandine: non sono previsti fenomeni estremi ma occorre sempre la massima attenzione. " La grandine viene definita ‘piccola’ se il diametro è minore di 1,9 cm, ‘grande’ se compreso tra 1,9 e 4,45 cm, ‘molto grande’ tra 4,45 e 6,99 cm e ‘gigante’ se il diametro è maggiore di 6,99 cm", ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. Ricordiamo che pochi giorni fa è stato omologato come il più grande di sempre in Europa il "chicco" caduto in Friuli del diametro di 19 cm, a un passo dal record mondiale che appartiene a quello caduto in South Dakota, negli Usa, nel 2010 grande 20,3 cm.

Caldo al Sud

Come detto, invece, il Meridione sperimenterà un nuovo aumento termico che, oggi e domani, farà registrare massime che toccheranno valori di 38°C in Sicilia e Sardegna e fino a 37°C anche in Puglia. Al Centro-Nord continuerà a splendere il sole e per domenica sarà scongiurato il rischio di nuovi temporali pomeridiani. Su queste aree le temperature massime saranno mediamente comprese fra i 31 e 33°C.

La tendenza successiva

Appaiono per certi versi sorprendenti alcuni aggiornamenti meteo per la prima parte del mese di agosto: dopo i primi giorni con caldo moderato ovunque e meteo stabile, ecco che dal 5-6 agosto si aprono le prospettive per un'ondata di maltempo generalizzata che porterebbe un notevole calo termico da nord a sud e fenomeni piovosi generalizzati. Sarebbe un'importante battuta d'arresto per l'estate giunta al suo clou ma, come diciamo sempre, per adesso sono soltanto proiezioni, tendenze, che andranno confermate o meno con i prossimi aggiornamenti.