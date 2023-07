Ecco le stazioni meteo per sapere da casa che (mal)tempo farà

In queste terribili giornate di maltempo improvviso ci si è chiesti quali siano davvero le previsioni meteo a cui affidarsi. E soprattutto se gli strumenti che ci mette a disposizione la tecnologia siano davvero utili per capire che tempo farà. In effetti ci sono alcuni strumenti sul mercato che possono dare risultati accurati direttamente a casa nostra. Ecco qualche esempio.

NETATMO L'azienda francese che produce anche telecamere e sistemi smart per il riscaldamento, ha nel suo listino anche una stazione meteorologica di Netatmo supportata da meteorologi e istituti di settore come EUMETNET. Ovvero una comunità composta da 31 centri meteorologici nazionali europei tra cui il dipartimento di meteorologia dell'Aereonautica Militare Italiana. Il Norwegian Meteorological Institute, che è membro dell'organizzazione, ha effettuato un test di controllo della qualità dal quale è emerso che il dispositivo è in grado di rilevare un cambiamento meteorologico in poco tempo. Infatti, ogni 10 minuti vengono misurate le condizioni meteo e i dati raccolti, ordinati e accumulati in fasce orarie. E oltre a questo, la stazione meteo garantisce un rilevamento completo, che fornisce temperatura, umidità, precipitazioni e vento. I dati possono essere visualizzati attraverso la Weathermap sul sito web di Netatmo e possono essere condivisi con il programma dell'azienda. Costa da 189 euro, con una serie di accessori opzionali come il pluviometro e una custodia protettiva. E può essere connessa con li assistenti vocali Alexa o Google.

BRESSE la Weather Center 7002500 è stata giudicata una delle migliori stazioni meteo non connesse ma complete, visto che dispone anche di un orologio con funzione di sveglia e previsioni meteo. La stazione ha un sensore termo-igrometro per misurare la temperatura e l'umidità, un anemometro e un pluviometro I sensori esterni vanno installati (ma è molto semplice) e trasmettono i dati all'unità centrale tramite il segnale radio 433 MHz. Il display retroilluminato di 15cm permette di leggre i dati ed è possibile impostare allarmi con valori massimi e minimi per vento, pioggia e temperatura. Si trova su amazon a 199,95 euro.

OREGON SCIENTIFIC È un brand famoso nel settore. Il WMR89 è di livello professionale: il kit ha una a stazione base, un anemometro, un pluviometro ed termoigrometro. Si possono mettere i sensori fino a 100 metri dalla base, con un diario elettronico che reistra tutti i dati e li conserva per 7 giorni. Le informazioni si visualizzano sul display retroilluminato, con previsioni meteorologiche, temperatura ed umidità interna ed esterna, punto di rugiada, indice di raffreddamento, velocità e direzione del vento, precipitazioni delle ultime 24 ore, pressione barometrica. Anche in questo caso la stazione meteo è anche orologio, oltre ad offrire un calendario con data e fasi lunari. Tutto questo per un prezzo che sul web si trova a partire da circa 150 euro.