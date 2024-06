Preparatevi a un fine settimana africano: picchi di 40°

Ascolta ora 00:00 00:00

L'alito caldo dell'anticiclone africano, questa volta, non risparmierà nemmeno il Nord Italia: la nuova ondata di calore promette di far lievitare le temperature massime che toccheranno i 36°C al settentrione con picchi fino a 40°C all'estremo Sud e sulle Isole Maggiori. Ad accompagnare l'ondata di calore un carico di pulviscolo sahariano che offuscherà i cieli dando un aspetto lattiginoso. Le condizioni meteo prenderanno una decisa piega votata al caldo anche laddove, finora, si era fatto attendere.

Forte aumento termico

Rispetto ai valori delle ultime ore, gli esperti spiegano che le massime aumenteranno anche di 10°C. Se l'escalation termica inizierà sin da oggi, sarà da domani che il caldo si farà sentire. " Nelle prossime ore l’alta pressione subtropicale si espanderà dall’Algeria portando anche un carico di sabbia del deserto che coprirà in parte i cieli della Sardegna. Il pulviscolo rossastro non impedirà alle temperature di salire sull’isola fino a 40°C nelle zone interne che sarà la regione più calda", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Come detto non è finita qui perché sabato 29 giugno, per la prima volta quest'anno, le massime raggiungeranno i 35-36°C al Nord, 36-37°C al Centro e picchi di 39°C al Sud.

Bollino arancione: le città coinvolte

Sono molto numerose le città italiane da nord a sud che sabato 29 giugno hanno il bollino arancione che equivale al livello di allerta 2, ossia quando si verificano " condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili", spiega il ministero della Salute. Nel dettaglio, le città sono ben 17, le seguenti: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

Il meteo per domenica

Non cambierà nulla nemmeno domenica 30 giugno, l'ultima del mese prima del debutto di luglio: più o meno le stesse temperature massime si registreranno da nord a sud della penisola ma con picchi preoccupanti sulla Sicilia, specialmente le aree interne, dove il mix con i venti caldi dal deserto farà toccare valori fino a 42-43°C.

La tendenza successiva

All'inizio della settimana prossima, però, aria fresca atlantica avrà il merito di smorzare ovunque la calura portando a un ridimensionamento delle temperature massime che torneranno su valori in linea con le medie del periodo.

Al Nord saranno possibili acquazzoni e temporali seppur in un contesto ormai pienamente estivo, condizioni meteo intermedie al Centro mentre Sud e Sicilia avvertiranno soltanto il calo termico ma le tanto agognate piogge non arriveranno nemmeno stavolta.