Meteo, cambia tutto: temperature su. Preparatevi all'impennata termica

Seppur con un paio di giorni di ritardo e dopo maltempo a più riprese, ecco che l'estate di San Martino ha deciso di fare sul serio anche sul nostro Paese: le condizioni meteo stanno migliorando da nord a sud a causa di un campo di alta pressione di origine africana che su alcune zone farà lievitare le temperature su valori più simili a quelli di settembre che di metà novembre.

Dove farà più caldo

L'anticiclone ci terrà compagnia per tre giorni, da oggi a mercoledì, con aumenti termici che porteranno la colonnina di mercurio a toccare i 18-20°C. al Nord, 22-23°C al Centro-Sud e fino a 24°C in Sicilia dove, durante il giorno, si potrà stare tranquillamente in maniche corte. " Addirittura nel cuore dell'Isola, i termometri potrebbero raggiungere valori ancor più elevati, con punte sino a 25-27°C tra le province di Enna e Caltanissetta ", hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it. " Questa situazione climatica corrisponde alla cosiddetta 'Estate di San Martino', un fenomeno tipico dell'autunno italiano caratterizzato da un breve periodo di tempo mite e soleggiato" .

Differenze di temperatura

Rispetto al fine settimana dove l'Italia è stata interessata da un vortice ciclonico che ha portato piogge, acquazzoni e nevicate a bassa quota sull'arco alpino, rispetto alle ultime 24 ore la giornata di oggi vedrà un'impennata termica anche di 6-8°C sia sulle zone alpine ma anche sulle aree adriatiche, sulle regioni centrali e sulla Sicilia centro-meridionale. Aumenti diurni dell'ordine di 4-5°C anche sulla Valpadana grazie al generoso soleggiamento e a un calo dei venti freschi da nord.

Il freddo notturno

Non dimentichiamoci, però, che la stagione è ormai in fase avanzata e " nonostante l'aumento delle temperature diurne previsto per i prossimi giorni, si continuerà a registrare un clima piuttosto freddo durante le ore notturne", spiegano gli esperti. Saranno soprattutto le vallate alpine, la Pianura Padana e le valli interne del Centro Italia le zone più fredde: le minime saranno ovunque a una cifra come dimostrano i 6°C previsti ad Aosta e Torino, 7°C a Milano, 8°C a Venezia e 9°C a Bolzano. Molto fresco anche al Centro con 10°C a Perugia e 13°C a Roma per citare alcuni esempi. Al Sud e sulla Sicilia, invece, il clima sarà più mite anche durante la notte con valori compresi tra 16 e 18°C. La fase mite che ci interesserà unicamente durante il giorno durerà, come detto, fino a metà settimana prima di un netto cambio di circolazione che potrebbe portare una discesa d'aria fredda dal Nord Europa.