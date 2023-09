È già iniziato l’autunno? Macché torna il caldo: ecco quando

È iniziato alle ore 8.49 di oggi, sabato 23 settembre, l'autunno astronomico: puntuale come un orologio svizzero, il meteo ci consegna un'ondata di maltempo in linea con il cambio stagionale a suon di piogge e temporali da nord a sud e un importante calo termico a causa di un ciclone "equinoziale" che fino a lunedì dispenserà instabilità e fenomeni sparsi che si concentrerano via via al meridione. Attenzione, però, perché il caldo tornerà nuovamente e l'estate settembrina si affaccerà nuovamente sul nostro Paese.

Temporali e calo termico

La Protezione Civile ha diramato un'allerta per la giornata odierna da nord a sud per rischio temporali anche intensi soprattutto in Lombardia ma anche su Triveneto e Centro-Sud: è il fronte che avanza verso est e scalza l'aria calda pre-esistente tant'é che le temperature massime scenderanno anche di 8-10°C entro domenica ovunque. " Al meridione oggi registreremo anche la fine ufficiale dell’estate africana, dopo 10 giorni di picchi termici frequenti ed eccezionali di 35-38°C", ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it.

Già da domenica, però, un netto miglioramento si farà strada al Nord e sulle tirreniche dopo giorni di nubi e piogge: instabilità con temporali sparsi e un ulteriore calo delle temperature sul medio versante adriatico, al Sud e sulla Sicilia dove i fenomeni potranno ancora essere di forte intensità. Su queste zone si avrà un primo assaggio autunnale, al Nord invece le temperature saranno in ripresa mantenendosi però ancora su valori gradevoli.

Da lunedì torna il caldo

La sorpresa, però, sarà l'immediato ritorno di un clima caldo quando ci si avvia alla fine di settembre: tutti i modelli confermano una netta ripresa termica da lunedì 25 settembre con " un nuovo Boom di caldo, le temperature massime si riporteranno ben sopra la media, ma non ovunque ", spiega l'esperto. " Al Nord e su buona parte delle regioni centrali il termometro salirà anche di 6-8°C grazie al pieno soleggiamento, mentre al Sud il tempo resterà fresco ed instabile, governato dal ciclone equinoziale" .

Per qualche giorno avremo un'Italia capovolta dal punto di vista teremico visto che al Nord si toccheranno nuovamente i 30°C a Bolzano, su alcune aree della Valpadana per arrivare via via fino a Roma. Al Sud, invece, le temperature saranno di alcuni gradi inferiori a causa della residua instabilità provocata dall'esaurimento del ciclone che si sposterà sempre di più verso sud-est. Anche a medio-lungo termine, quest'oggi, i modelli matematici vedono un proseguimento di bel tempo e clima caldo almeno fino al primo ottobre. Ma sarà vero? Per avere questa risposta dovremo attendere i prossimi aggiornamenti.