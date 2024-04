Meteo instabile: nuove perturbazioni sulla rotta dell’Italia

Questa mattina il nostro Paese sembra idealmente spaccato in due dal punto di vista meteorologico: il Nord alle prese con nubi e qualche pioggia, Centro-Sud con bel tempo e un generoso soleggiamento. Anche se il freddo svedese dei giorni scorsi ci ha definitivamente abbandonato, ciò non vuol dire che l'alta pressione riuscirà a stabilizzarsi sul Mediterraneo. Per questa ragione sia in questo week end che la prossima settimana sono previste una serie di perturbazioni che mostreranno il volto più instabile e capriccioso della primavera con numerose occasioni per piogge, acquazzoni e temporali (a volte con grandine) e un 1° maggio che appare sempre più compromesso.

Tra anticiclone e nuovo maltempo

Il fine settimana, come detto, si è aperto con cieli grigi soprattutto al Nord-Ovest, sereno con temperature massime in ripresa specialmente al Sud e sulla Sicilia dove nei giorni scorsi i valori termici erano ben al di sotto delle medie e la neve è tornata anche sui monti siciliani. L'anticiclone africano, però, sarà limitato al Centro-Sud anche nella giornata di domenica 28 aprile con temperature massime over 20°C: ancora instabile sulle regioni settentrionali dove le nubi la faranno da padrone specialmente tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, altrove sarà più asciutto.

Prossima settimana con piogge e temporali

" La prossima settimana non sarà tranquilla dal punto di vista meteo: questa fase della primavera sarà infatti guastata da nuove perturbazioni destinate a portare tanta pioggia su buona parte dell'Italia in particolare per l'inizio di maggio ", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Soltanto lunedì 29 aprile sarà la giornata migliore con sole da nord a sud e assenza di precipitazioni ma attenzione a cosa accadrà da martedì con una prima perturbazione in arrivo da ovest che colpirà le Isole Maggiori con piogge e acquazzoni in estensione al Nord-Ovest e su tutte le regioni tirreniche entro la nottata successiva.

Le previsioni per il 1° maggio

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli meteo, la Festa dei Lavoratori " vedrà un elevato rischio temporalesco, soprattutto al Centro-Nord e, a causa dei forti contrasti tra masse d'aria diverse, i fenomeni localmente potrebbero risultare intensi e grandinigeni", spiegano gli esperti. Instabile con acquazzoni anche su Campania e Sicilia specialmente durante le ore pomeridiane, dovrebbe essere asciutto soltanto all'estremo Sud tra Puglia, Basilicata e Calabria più ai margini del maltempo. Il peggioramento di metà settimana sarà dovuto allo scontro di masse d'aria di fenomeni diversi con le nostre regioni al centro di una "zona di convergenza" dove confluiscono correnti fresche con aria calda.

Il maltempo continuerà anche tra giovedì 2 e venerdì tre maggio con una seconda perturbazione e "frequenti occasioni per temporali; secondo gli ultimi aggiornamenti saranno ancora una volta a maggiore rischio le regioni del Centro-Nord e parte del versante tirrenico meridionale" . Il trend è segnato: per almeno altri 7-10 giorni non avremo la presenza ingombrante dell'alta pressione africana e la primavera proseguirà instabile e piovosa su gran parte del territorio con temperature che si manterranno in linea con quelle del periodo.