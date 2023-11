Meteo, il maltempo lascia l’Italia: cosa accadrà la prossima settimana

L'ondata di violento maltempo provocata dalla tempesta Ciaran che ha messo in ginocchio la Toscana provocando sette morti allenta la presa: i nubifragi non sono mancati nemmeno sul Nord-Est (specialmente in Veneto) ma anche al centro con bombe d'acqua sulla Capitale. Se è vero che nella giornata odierna tante nubi e piogge saranno presenti soprattutto sulle regioni centrali e meridionali del versante tirrenico, al Nord si avrà finalmente una domenica con meteo stabile e largamente soleggiato, preludio a una nuova settimana in gran parte discreta.

Qual è la tendenza meteo

" Entro fine giornata ci lasceremo alle spalle l'ennesima fase di tempo perturbato e l'atmosfera assumerà un aspetto decisamente più tranquillo su tutto il Paese", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Ancora per oggi, però, non mancheranno forti venti da Libeccio specialmente sul comparto tirrenico e rischio mareggiate sulle coste esposte della Liguria, Sardegna e di Campania e Calabria tirrenica. Anche in questo, un'attenuazione è prevista dalla serata.

Lunedì 6 novembre la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi al Nord e al Sud, ancora variabilità al Centro con qualche acquazzone ma nulla a che vedere con le condizioni di maltempo delle ultime ore. Correnti fresche da nord provocheranno una diminuzione nelle ore notturne. Le giornate di martedì e mercoledì saranno sostanzialmente stabili ancora una volta sulle regioni settentrionali dove tornerà a splendere il sole ma anche in Toscana duramente provata dall'alluvione. Nubi e acquazzoni sparsi, ancora una volta, si concentreranno tra Lazio e Campania, bel tempo altrove con clima mite e gradevole durante il giorno con temperature massime superiori ai 20°C all'estremo Sud.

Quando torna il maltempo

Attenzione, invece, alla giornata di giovedì 9 novembre quando una nuova perturbazione in arrivo da ovest potrebbe interesserare il Nord con piogge anche di forte intensità e nuove nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1.500 metri. Il fronte si sposterà rapidamente verso il Centro-Sud raggiunto in serata e nottata preludio di un venerdì di maltempo specialmente tra Emilia-Romagna, Toscana e Lazio dove si prevedono le precipitazioni maggiori. Il fine settimana successivo vedrà un miglioramento al Nord, ancora meteo instabile al Centro-Sud unito a un calo termico. Come sempre, le previsioni perdono di affidabilità man mano che si va oltre i 3-5 giorni, ecco perché saranno necessari nuovi aggiornamento per comprendere le eventuali forti precipitazioni in Toscana tra giovedì e venerdì. Nonostante non dovremmo avere condizioni di maltempo estremo come quelle appena vissute, mancherà per tutta la settimana la figura stabilizzante dell'alta pressione con i fronti perturbati più liberi di fare il loro ingresso sul Mediterraneo.