Meteo, maltempo in vista ma il caldo estivo non è finito

Non è ancora arrivato il momento per il cambio di stagione definitivo: l'instabilità che interesserà il Centro-Nord nei prossimi giorni con annesso calo termico sarà fugace e di breve durata visto che già dal week-end le temperature massime torneranno tranquillamente su valori over 30°C. Le condizioni meteo vivranno una specie di altalena termica ma il clima estivo non ha intenzione di abbandonare il nostro Paese.

Oggi il picco del caldo

La giornata di oggi, martedì 12 settembre, vedrà il picco dell'ondata di calore che ormai viviamo dai primi giorni di settembre. " Da nord a sud le temperature saranno di circa 7-9°C oltre la media del periodo, con picchi di 34-35°C, specie al Nord e sulle regioni centrali tirreniche", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it. Insomma, si tratta di valori pienamente estivi che si toccano a giugno e luglio ma qualcosa sta per cambiare (anche se non in maniera definitiva).

Maltempo: arrivano temporali e grandinate

Come abbiamo visto sul Giornale.it, però, dalla giornata di domani al Centro-Nord si avrà un calo termico per acquazzoni e temporali che interesseranno soprattutto Alpi, settori prealpini e le pianure adiacenti a causa di una linea d'instabilità in arrivo da ovest. Tuttavia saranno ancora fenomeni localizzati seppur di forte intensità con grandinate non escluse. La giornata peggiore sarà giovedì 14 settembre con fenomeni diffusi in Val Padana. " Ci saranno temporali localmente forti ma di breve durata, in sintesi prevarrà il sole, ma le massime scenderanno di qualche altro grado e un po’ d’acqua scenderà dal cielo sotto forma di acquazzoni estivi", aggiunge l'esperto. Al Sud e sulla Sicilia, invece, non accadrà nulla di particolare con l'anticiclone a farla da padrone.

Il ritorno dell'anticiclone africano

Ci avviamo così verso il fine settimana: venerdì e sabato saranno ancora due giornate variabili al Centro-Nord con acquazzoni sparsi tra Liguria, Toscana e Triveneto. Il calo delle temperature si avvertirà con valori massimi che non supereranno i 30°C ma nemmeno stavolta l'autunno entrerà in scena. " Potrebbe tornare il caldo africano subito ad iniziare dal weekend; potrebbero tornare i 33-35°C all’ombra e quella cappa nordafricana che quest’anno non ci vuole abbandonare", sottolinea Tedici. Infatti, nonostante un calo termico tra mercoledì e venerdì, soprattutto da domenica le temperature massime torneranno a portarsi su valori diffusamente al di sopra dei 30°C da nord a sud della penisola quando, soprattutto da metà settembre in poi, le medie climatologiche trentennali ci dicono che non si dovrebbe andare oltre i 25-27°C anche in pieno giorno.