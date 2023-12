Meteo, dalla neve al caldo: quando aumenteranno le temperature

Un netto cambiamento meteo che interesserà gran parte d'Italia (non tutta): dopo il vortice ciclonico atteso per queste ore che attraverserà il Paese da nord a sud con tante piogge, acquazzoni e nevicate a quote molto basse, l'alta pressione prevista in rinforzo dal fine settimana ci accompagnerà per alcuni giorni con un netto aumento termico e valori anche superiori ai 20°C durante le ore diurne.

I valori del week end

Sarà specialmente da domenica 10 Dicembre che le temperature massime aumenteranno di qualche grado soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori " dove i termometri potrebbero avvicinarsi ai 18/19°C, mentre al Centro potrebbero raggiungere punte di 13/14°C", ha spiegato Stefano Rossi, meteorologo de Ilmeteo.it. Discorso diverso, invece, al Nord dove farà meno caldo per le dense foschie e banchi di nebbia che limiteranno la presenza del Sole e, di conseguenza, l'aumento termico sarà meno pronunciato. Se di notte continueranno le gelate per i cieli sereni, le massime " difficilmente supereranno i 10°C, eccezion fatta per la Liguria, dove potremmo registrare fino a 11/12°C", sottolinea l'esperto.

La scaldata della prossima settimana

Se domenica sarà già, comunque, molto mite al Centro-Sud un ulteriore aumento delle temperature massime che si porteranno al di sopra delle medie del periodo si avrà tra lunedì e mercoledì perché l'alta pressione avrà contributi d'aria calda in arrivo dal Nord Africa: ecco perché al Sud, specialmente sulla Sicilia, " i termometri raggiungeranno i 20°C, con punte anche di 21/22°C ". In Sicilia, insomma, sembrerà di tornare indietro anche di un paio di mesi ma non sarà da meno il Centro dove si guadagneranno altri gradi e di giorno i 16-17°C saranno di casa in molte città, Roma compresa.

Non sarà lo stesso per le regioni settentrionali dove le condizioni meteo saranno più incerte: tra nubi e foschie dense anche in pieno giorno sarà limitato il soleggiamento notturno oltre al passaggio di massa d'aria fredde dal Nord Europa. Ecco perché i valori diurni si manterranno quasi sempre a una cifra con punte massime fino a 10°C come nel caso di Aosta e 12°C a Trieste. L'esperto sottolinea che dopo alcuni giorni di freddo invernale per gran parte del Paese ci sarà un addolcimento termico " come spesso accade in questo periodo dell'anno ". Per motivi legati all'orografia " del nostro variegato territorio, non è facile registrare un contesto climatico uniforme su tutta l'Italia ".

Quando tornerà il freddo

Un ritorno a condizioni pienamente invernali ovunque dovrebbe avvenire a partire da giovedì 14 dicembre quando aria fredda dal Nord Europa potrebbe spazzare tutta la penisola con un netto calo termico e nuove piogge e nevicate a bassa quota. Vista la distanza dall'evento è importante seguire i prossimi aggiornamenti.