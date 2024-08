Meteo, non solo caldo e anticiclone africano: fate attenzione ai temporali

Ascolta ora 00:00 00:00

È iniziata la settimana di Ferragosto e, come da previsioni, il gran caldo è protagonista da nord a sud della penisola: le temperature massime sono abbondantemente al di sopra dei 30°C e non c'è un gran refrigerio nemmeno durante le ore notturne con l'umidità indiscussa protagonista. Attenzione, però, perché nonostante l'anticiclone africano non mancheranno locali temporali anche intensi su alcune zone d'Italia.

Cosa sono i temporali di calore

Specialmente nei giorni a cavallo di Ferragosto e durante le ore pomeridiane si potrà assistere alla formazione di nubi imponenti, scure alla base, in grado di scaricare tanta pioggia in aree ristrettte: si tratta dei temporali di calore che si verificando quando c'è una forte calura estiva e " quando l'aria calda e umida presente al suolo sale rapidamente verso l'alto, dove incontra masse d'aria più fresca. Questa interazione provoca la condensazione del vapore acqueo e la formazione di nuvole temporalesche, che possono dar luogo a piogge intense e improvvise, accompagnate talvolta da fulmini e raffiche di vento", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. " Pur essendo spesso di breve durata, possono essere molto violenti e localizzati" .

Ecco dove colpiranno

Le giornate in cui sarà più probabile che possano formarsi questi temporali pomeridiani sono indicate nel periodo compreso tra lunedì 12 e giovedì 15 agosto: a rischiare maggiormente saranno le aree montuose del nostro Paese, quindi Alpi e Appennini dove è più facile che l'aria calda e umida salga velocemente in quota. Localmente, questi temporali potranno spostarsi fino alle pianure più vicine. Nel dettaglio, i fenomeni più intensi si potranno formare soprattutto martedì e mercoledì. " Vista la tanta energia potenziale in gioco non va sottovalutato il pericolo derivante da questi eventi con la possibilità pure di locali grandinate o nubifragi ", spiega Antonio Sanò, direttore del quotidiano di informazione meteorologica.

Quando avremo un cambiamento

A parte questi fenomeni localizzati, su pianure e aree costiere continuerà a splendere il sole, il meteo sarà stabile e l'anticiclone gran protagonista. L'esperto spiega che non è prevista ancora nessuna rinfrescata generale ma " il gran caldo africano è destinato a durare ancora a lungo" .

La domanda sorge spontanea: quanto lungo? Se fino a ieri gli ultimi aggiornamenti parlavano della data del 22-23 agosto, oggi c'è qualche speranza che già dopo Ferragosto l'anticiclone africano, "invecchiando", possa lasciar spazio a correnti più fresche da nord già dal 18-20 agosto. Anche in questo caso, però, saranno necessari ulteriori aggiornamenti.