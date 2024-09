Dopo il maltempo cambiano le previsioni: tutte le proiezioni sull'ottobrata

Ascolta ora 00:00 00:00

Se il buongiorno si vede dal mattino potrebbe essere ancora prematuro fare il cambio di stagione e tirare fuori gli abiti più pesanti: dopo un primo fine settimana d'autunno che in molte zone d'Italia ha fatto segnare temperature massime comprese tra 28 e 31°C, anche se il maltempo ha successivamente interessato molte regioni e continuerà a farlo nei prossimi giorni le proiezioni dei modelli meteo indicano che anche quest'anno si profila (per alcune regioni) un'ottobrata con i fiocchi con valori termici spesso sopra media anche nel prossimo mese ma con importanti differenze rispetto agli ultimi due anni.

Dove ha origine il termine

Come si legge sulla Treccani, si tratta della classica scampagnata fatta nel mese di ottobre: tutto nasce a Roma (famosa la dicitura "Ottobrate romane") ossia quelle ricorrenze che si organizzavano per festeggiare la fine della vendemmia con balli, stornelli e grandi mangiate. Le origini sono antichissime e si rifanno ai Baccanali che gli abitanti dell'antica Roma rivolgevano a Bacco, dio del vino, già dal secondo secolo a.C. con feste dove si suonava e ballava. Nello scorso secolo, invece, nella Capitale e nel suo immediato hinterland si organizzavano gite in campagna specialmente la domenica con le donne vestite a festa e la famiglia che, tutta insieme, trascorreva una giornata intera all'aria aperta. Nei giorni nostri questo termine è stato assorbito anche dal meteo e ci si riferisce al bel tempo e agli anticicloni che molto spesso ci tengono compagnia nel mese di ottobre.

Le proiezioni per ottobre

Già nel Novecento, quindi, le condizioni atmosferiche erano spesso favorevoli alle gite fuori porta e alle maniche corte anche nel primo mese d'autunno. Anche quest'anno, come indicano le proiezioni, potrebbe esserci la classica ottobrata ma più debole che negli ultimi due anni: il Centro Meteo Europeo (Ecmwf) che stila proiezioni fino a 42 giorni, ottobre "sembra infatti iniziare poter con qualche disturbo al Nord e lungo la fascia adriatica con temperature leggermente sopra la media solo al Sud", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it aggiungendo che dominerebbero " correnti atlantiche e l’assenza di un dominio incontrastato dell’anticiclone nordafricano" .

Tutto ciò significa che sole e bel tempo dominerebbero soltanto al Sud e sulla Sicilia con valori anche di 28-30°C: discorso diverso al Nord dove farebbe molto meno caldo specialmente se confrontato al 2022 e 2023, al Centro una via di mezzo con possibili brevi fase calde e temperature anche di 28°C.

Gli esperti, infatti, ricordano che negli ultimi due anni per gran parte del mese di ottobre ha dominato l'anticiclone africano su tutto il Paese. Altre annate importanti sono state il 2011, 2014 e 2017 con prevalenza di sole pieno per almeno due settimane e lunghi periodi senza pioggia.