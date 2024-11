Primi "brividi" invernali con gelate notturne: i valori previsti

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai ci siamo: la discesa d'aria fredda dal Nord Europa è prossima a fare il suo ingresso sul bacino del Mediterraneo condizionando più direttamente le condizioni meteo del Centro-Nord mentre il Sud sarà ancora alla prese con una insidiosa depressione. La neve sta già cadendo sulle Alpi e lo farà a quote sempre più basse visto il calo termico previsto, diminuzione che sarà realtà anche in pianura.

Quanto freddo farà

Ancora un paio di giorni e il raffreddamento sarà realtà soprattutto durante la notte e alle prime luci dell'alba sulle aree pianeggianti settentrionali e sulle zone interne del Centro. " Sarà proprio su queste zone che al risveglio avvertiremo i primi brividi invernali, con valori ad una cifra, non di molto superiori allo zero. Avremo anche le prime estese gelate notturne della stagione", spiega Stefano Rossi, esperto de Ilmeteo.it. Farà più freddo non soltanto a causa dei venti da Bora e Tramontana ma anche per i cieli sereni " che favoriranno una rapida dispersione del calore accumulato durante il giorno (fenomeno della dispersione del calore) .

Le minime previste

Quanto detto dal'esperto significa che avremo valori molto vicini allo zero: ad esempo Torino registrerà temperature minime di 1-2°C da mercoledì a sabato, a Bergamo si scenderà fino a 2°C così come a Milano. Molto fredda al risveglio anche Firenze con valori che partiranno da 5°C mecoledì per scendere fino a 1°C sabato. Più mite Roma che comunque registrerà nei prossimi giorni minime comprese fra 3 e 6°C, molto più mite Napoli con minime intorno ai 10°C. Queste sono soltanto delle città prese a campione per far capire il percorso dell'aria fredda e quali saranno le località più esposte al primo cambiamento invernale.

Escursione termica accentuata

Seppur con valori inferori a quelli odierni, anche le massime saranno in calo ma in un contesto certamente non così freddo grazie al soleggiamento che si avrà soprattutto al Centro-Nord: per questa ragione durante le ore centrali della giornata si salirà fino a 12-14°C al Nord con differenze importanti rispetto alle ore notturne (il fenomeno dell'escursione termica). Valori inferiori laddove resisteranno le nebbie anche in pieno giorno.

Questo contesto ci accompagnerà anche per gran parte del weekend, mentre dei cambiamenti paiono profilarsi per la prossima settimana

Discorso diverso al Centro con temperature massime fino a 14-16°C, qualche grado in più al Sud anche se, come accennato, almeno fino a mercoledì-giovedì nubi e piogge limiteranno di molto l'aumento termico. "".