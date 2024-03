"La decisiva svolta...". Segante questa data: primo assaggio di primavera

Dopo tantissime nevicate, piogge e temporali, il maltempo ha i giorni contati: se è vero che l'inizio di settimana sarà ancora instabile e turbolento su numerose regioni, l'anticiclone africano è pronto a tornare sul Mediterraneo e sul nostro Paese regalandoci alcuni giorni primaverili con un meteo soleggiato e un conseguente aumento delle temperature.

Ultime note di maltempo

Iniziamo parlando delle piogge che insisteranno, nella giornata di oggi lunedì 11 marzo, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali tirreniche con nevicate sugli Appennini al di sopra dei 1.200-1.300 metri. Inizia a migliorare al Nord con le ultime incertezze soltanto sulla Liguria ma la tendenza è per un netto miglioramento anche su questa regione, una delle più bersagliate dalle ondate di maltempo che a ripetizione hanno colpito il Nord-Ovest. Domani, martedì 12 marzo, le condizioni atmosferiche miglioreranno ulteriormente con gli ultimi acquazzoni relegati all'estremo Sud ma già altrove si avvertirà "aria di primavera".

Scoppia l'anticiclone

" La decisiva svolta avverrà da mercoledì quando l’anticiclone africano dalla Penisola Iberica e ancor prima dal Marocco, raggiungerà gran parte d’Italia riportando un’atmosfera stabile, soleggiata e anche mite", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Specialmente il Centro-Nord vedranno, per la prima volta da quando è iniziato marzo, un clima primaverile con tanto sole come non accadeva da tempo. Per questa ragione le temperature massime si porteranno facilmente sui 16-18°C con punte di 20°C sulle aree interne della Sardegna, sulla Sicilia e sulle valli alpine.

Le temperature minime, invece, saranno ancora piuttosto fresche soprattutto laddove i cieli saranno sereni e avremo assenza totale del vento che favorirà l'inversione termica: nel dettaglio, valori termici compresi tra 3 e 12 gradi al Centro-Nord ma stavolta anche al Sud Italia non saranno elevatissimi rientrando, a grandi linee, in questa "forbice".

La tendenza successiva

Ma quanto durerà questa nuova fase in compagnia dell'anticiclone? Secondo gli esperti almeno qualche giorno. " Inizierà così una fase del tempo più stabile e soleggiata che potrebbe prolungarsi fino al weekend del 16-17 marzo, interrompendo così la 'maledizione' dei fine settimana che ha visto gli ultimi trascorrere con il maltempo su gran parte d’Italia" , sottolinea Sanò. Cosa accadrà dopo? È sempre rischioso spingersi oltre i 5-7 giorni ma non sembra che l'alta pressione sia così granitica come in passato: alcune mappe meteo mostrano un ritorno di nubi, piogge e nevicate già a partire da lunedì 18 marzo con annesso calo termico. Per ulteriori dettagli e la conferma di queste prime proiezioni saranno necessari ulteriori aggiornamenti.