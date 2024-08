Meteo, il ritorno di gran caldo e afa: le 9 città da bollino rosso

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo una tregua di qualche giorno con correnti meno calde da Nord e l'innesco di violenti temporali che in alcuni casi hanno creato non poche problematiche, l'anticiclone africano si sta nuovamente rinforzando in queste ore e darà vita a una nuova ondata di calore che toccherè il picco tra venerdì 9 agosto e il fine settimana in arrivo. A far notizia, oltre al caldo diurno con valori massimi anche di 36-38°C su gran parte d'Italia sarà soprattutto l'umidità che si farà sentire anche durante le ore notturne.

Bollino rosso in 9 città

Il ministero della Salute ha emanato un bollettino con otto città quelle che avranno il livello di allerta tre, il massimo contraddistinto dal bollino rosso, nella giornata di venerdì 9 agosto mentre saranno nove nella giornata successiva di sabato: domani toccherà a Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma mentre sabato 10 agosto saranno sempre le stesse con l'aggiunta di Firenze (la nona). Per quanto riguarda l'allerta arancione (livello 2), nella giornata di venerdì saranno Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Verona e Viterbo mentre sabato toccherà a Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Caldo da nord a sud

Dai numeri si evince che il caldo picchierà duro specialmente nel fine settimana che potrebbe essere uno dei più caldi dell'estate con valori "c he potranno senza particolari ostacoli superare la soglia dei 40°C su molte aree del Sud e sulle due isole maggiori. Ma i termometri saliranno parecchio anche altrove con picchi di 37/38°C al Centro e al Nord", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. La fine del caldo intenso si avrà a partire dalla prossima settimana con la data di Ferragosto e dei giorni immediatamente successivi indicati come la svolta per la ritirata dell'anticiclone africano e un calo termico su tutte le regioni ma, trattandosi per adesso di proiezioni, serviranno come sempre nuovi aggiornamenti.

I consigli della Croce rossa

Repetita iuvant: quando si prevedono giornate calde e afose i consigli sono quelli di fare attenzione all'alimentazione, bere anche se non si ha sete ed evitare di uscire da casa durante le ore centrali della giornata preferendo sempre l'ombra al sole a picco. Questi consigli li ha appena diramati la Croce rossa italiana (Cri) così da poter affrontare al meglio l'ennesima rimonta africana. " È importante adottare dei piccoli accorgimenti al fine di tutelare la propria salute dai pesanti effetti delle ondate di calore sul nostro organismo ", ha dichiarato Rosario Valastro, presidente della Cri.

Adattare il nostro stile di vita a queste temperature è fondamentale per superare il caldo

". In caso di criticità, la popolazione potrà chiede soccorso telefonando al numero di pubblica utilità 1520.