Meteo, si è aperta la "porta atlantica": cosa succede fino a fine mese

Mentre il ciclone Medusa è in piena azione, da ieri, sull'Italia e comprometterà il meteo per gran parte del fine settimana, le proiezioni dei modelli matematici ci dicono che l'autunno è ormai entrato nel vivo e ha intenzione di provocare nuove piogge, acquazzoni e temporali a più riprese fino alla fine di ottobre.

L'allerta della Protezione Civile

Come mostrano le immagini del satellite, la situazione attuale mostra il vortice interessare praticamente tutte le nostre regioni ma i fenomeni più intensi nella giornata di oggi, sabato 21 ottobre, si concentreranno al Nord e sulle regioni tirreniche che faranno segnare gli accumuli piovosi più importanti. Il bollettino aggiornato della Protezione Civile vede un'allerta arancione per la Lombardia e gialla per altre 12 regioni: Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Per un deciso miglioramento delle condizioni meteo dovremo aspettare la giornata di domenica quando si faranno strada ampie schiarite ma attenzione perché si tratterà di un fuoco di paglia.

SI riapre la "porta atlantica"

"L’autunno è entrato nel vivo e per l’Italia si attende un periodo molto piovoso ", ha dichiarato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Dopo questo ciclone e il ritiro dell'alta pressione, ecco che quella che gli esperti chiamano la "porta atlantica" è tornata a sfornare fronti e perturbazioni che da ovest verso est fanno il loro ingresso sul Mediterraneo. " Dobbiamo guardare tra le Isole Britanniche e l’Islanda dove un vortice ciclonico detterà legge sul tempo dell’Europa centro-occidentale e meridionale. Infatti sarà lui che, abbassandosi di latitudine, invierà una serie di perturbazioni che si abbatteranno su quasi tutte le nostre regioni", ha spiegato l'esperto

Piogge fino a fine mese

Nel dettaglio, martedì prossimo ecco la prima perturbazione della serie che interesserà Nord e Toscana: altra breve tregua e poi nuovi fronti raggiungeranno l'Italia compromettendo anche l'ultimo fine settimana di ottobre. Vivremo un periodo dinamico, il primo di questa strana stagione autunnale dove ha dominato l'alta pressione fino 48-72 ore fa. Attenzione, poi, ai forti venti che accompagneranno le nuove fasi di maltempo soprattutto tra il Mar Ligure e l’alto Mar Tirreno con raffiche vicine ai 100 Km/h e conseguenti mareggiate sulle coste esposte. C'è da dire, però, che le temperature non saranno autunnali dappertututto: al Sud e sulla Sicilia si potrebbe vivere un'altra breve ondata di aria calda africana a causa del richiamo di correnti miti sciroccali con la prossima perturbazione e nuovi picchi superiori ai 30°C sull'Isola ma anche sulle aree interne della Calabria.