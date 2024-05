Pronto il ribaltone termico, ma poi torna la pioggia: dove e quando

Sull'Italia è in piena azione il profondo vortice ciclonico di bassa pressione alimentato da aria molto fresca in discesa da nord ma anche da aria mite risucchiata dalla perturbazione che si trova sul Centro-Sud. Se è vero che le temperature massime subiranno importanti diminuzioni specialmente sulle aree colpite dai fenomeni, un nuovo aumento termico si farà strada a partire da venerdì con un week-end dal sapore tardo primaverile. Le condizioni meteo, quindi, tenderanno al bel tempo.

Temperature inferiori alle medie

Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che questa "altalena" non ha intenzione di fermarsi. Se il primo calo termico ha interessato il Centro-Nord " con valori che in alcuni casi sono scesi addirittura sotto la media stagionale , nelle prossime ore si manifesterà anche sulle regioni meridionali ". In queste ore le massime difficilmente superano i 20°C, al Sud e sulla Sicilia il ciclone mediterraneo sarà responsabile di una importante diminuzione fino a tutta la giornata di giovedì 9 maggio specialmente durante i fenomeni più intensi e persistenti e in presenza di grandinate. Dal giorno successivo " la situazione è destinata a ribaltarsi nuovamente" per l'arrivo di un'area di alta pressione che farà aumentare i valori diurni.

Escalation termica

Ecco quindi " un'escalation termica che si manifesterà soprattutto tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio quando al Centro-Nord le temperature sono destinate a superare i 24/25°C, con punte anche più elevate, specialmente nelle zone interne della Toscana" . L'apice del caldo, però, si toccherà nel fine settimana quando i termometri torneranno verso l'alto anche al Sud e sulla Sicilia con picchi anche di 30°C all'ombra, valori che potrebbero registrarsi pure sulle zone interne della Sardegna. In Val Padana le temperature massime, invece, saranno comprese tra 25 e 27°C.

Di sera e durante la notte farà ancora molto fresco con valori compresi tra i 10 e 12 °C al Nord, 11-15°C al Centro e punte fino a 16°C al Sud e sulla Sicilia. Il fresco si farà sentire soprattutto in presenza di cieli sereni e assenza di vento grazie al fenomeno dell'inversione termica.

Cosa accadrà dopo

La mitezza prevista nel fine settimana non dovrà far pensare all'estate che rimane ancora molto lontana: potrebbe essere soltanto una breve paretensi prima del peggioramento meteo previsto la prossima settimana con una nuova ondata di maltempo e conseguente calo delle temperature. Per saperne di più, tuttavia, bisognerà aspettare ancora un paio di giorni per capire l'entità dei fenomeni e della discesa termica.