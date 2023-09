Preparatevi a temperature da agosto: quanto durerà il caldo eccezionale

Tra poco meno di ventiquattr'ore inizierà il mese di ottobre ma sembrerà di essere ancora in piena estate e i paragoni con agosto si sprecano: l'anticiclone africano Apollo è intenzionato a battere numerosi record di temperatura per la sua intensità ma soprattutto per la durata. Le condizioni meteo saranno "bloccate" sotto questa cupola di alta pressione per almeno 10 giorni se non di più.

I valori previsti

Da questo fine settimana ecco che le temperature massime si porteranno oltre i 30°C su gran parte del Paese da nord a sud: la media sarà di 31°C in città come Bolzano, Bologna, Benevento e Catania (solo per fare alcuni esempi) ma punte di 33°C si potranno raggiungere sulle zone interne di Toscana e Lazio. " Si tratterà dunque di un’Ottobrata Italiana, non più solo Romana: per i romani è sempre stata una consuetudine avere lunghi periodi caldi e soleggiati in questo mese d’autunno, adesso l’Ottobrata si espande su tutta l’Italia, anche al Nord", ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it.

Perché sarà un caldo eccezionale

L'esperto è chiaro: sarà un caldo eccezionale per il periodo perché questa nuova ondata di calore dal Nord Africa " porterà valori di circa 7-8°C superiori alla media; se fossimo stati a luglio avremmo avuto 38-39°C ovunque. A fine Settembre - inizio Ottobre, con il minor soleggiamento dell’Autunno, resteremo sui 30-31°C, valori comunque eccezionali per il periodo" . Come detto all'inizio non si tratterà di una toccata e fuga: l'alta pressione metterà radici ben solide e dovrebbe rimanere sul nostro Paese almeno fino al 10-12 ottobre. Soltanto una lieve infiltrazione di aria fresa da nord potrebbe disturbare il suo dominio esclusivamente tra mercoledì e giovedì sulle regioni settentrionali ma si tratterà di roba di poco conto.

La forza di Apollo

Se in Italia avremo tanto caldo e soleggiamento, è nulla rispetto a quanto previsto su Penisola Iberica e Francia con valori ancora più elevati e punte fino a 35-36°C non escluse. Come in piena estate, poi, il livello dello zero termico schizzerà intorno ai 4700-4800 metri, vale a dire sulle vette più elevate alpine (Monte Bianco). Per assistere a un deciso cambiamento si dovrà aspettare, probabilmente la data di giovedì 12 ottobre quando il modello americano Gfs vede l'ingresso di una "goccia fredda" sul Nord Italia con fenomeni sparsi e un deciso calo termico. In questo caso stiamo parlando di "fantameteo" vista la distanza dagli eventi, ecco perché sarà necessario attendere i prossimi giorni per capire se la tendenza verrà confermata o meno.