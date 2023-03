Meteo, cambia tutto di nuovo: cosa succede con El Nino

Dopo un anno e mezzo consecutivo, sulle acque dell'Oceano Pacifico si è ufficialmente concluso il fenomeno de La Niña che consiste in un raffreddamento delle sue temperature superficiali marine. Adesso, invece, iniziano a vedersi i primi cenni di El Niño, ossia il fenomeno opposto, quindi un riscaldamento delle acque. " Se possiamo anticipare un El Niño, possiamo prevedere una maggiore probabilità dei suoi impatti sul tempo e sul clima ", hanno spiegato i ricercatori della Noaa, l'Agenzia Nazionale Oceanica e Atmosferica americana. Quanto accade laggiù, però, può avere tantissime implicazioni dirette sul meteo di casa nostra, ossia dell'Italia e del Mediterraneo: in tal senso le notizie non sono ottimali dal momento che il fenomeno porta a una maggiore ingerenza dell'anticiclone africano e del caldo con temperature spesso sopra la media.

Cosa succederà in estate

Parlavamo di "cenni": El Niño è ancora debole ma già presente. Si tratta di un'anomalia che è legata sia a cause atmosferiche con il movimento e posizionamento di alte e basse pressioni, della forza degli Alisei (venti d'alta quota) ma anche cosa accade alle correnti oceaniche. Il famoso detto che un "battito d'ali di una farfalla a New York può condizionare il meteo di Tokyo" trova la sua realizzazione nel fenomeno del Pacifico. Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che le acque superficiali segnano ancora +0.3°C rispetto alla media ma se dovessero supeare +0,5°C si avrebbe una " maggiore attività dell'anticiclone di origine africana, che tende ad espandersi sull'Italia e l'Europa nel periodo estivo. Gli effetti più immediati di queste dinamiche si traducono in ondate di calore durature con punte fino a 40°C, siccità (specie al Centro Sud), ed eventi meteo estremi" .

Le proiezioni stagionali

Non è un caso, infatti, che le mappe meteo stagionali del Centro Meteo Europeo vanno nella direzione di un caldo superiore alla media "t ra +1°C e +2°C già a Giugno su buona parte dell'Europa, Italia compresa ". L'anomalia termica positiva sarebbe estesa da Portogallo e Spagna alle Isole Britanniche e fino ad arrivare alla Scandinavia. " Non fa eccezione il Mediterraneo a causa probabilmente di una maggior ingerenza del famigerato anticiclone africano", scrivono i meteorologi. Non sono ancora state emesse le mappe per luglio e agosto ma, come abbiamo visto sul Giornale.it, le proiezioni stagionali primaverili per aprile e maggio indicano già temperature superiori alle medie sull'Italia e sul Mediterraneo.

Il ritorno del Niño