L'estate è arrivata: ultimi temporali prima del caldo africano

La goccia fredda proveniente dal Nord Europa che sta tenendo sotto scacco soprattutto le regioni centro-settentrionali ha le ore contate: dopo gli ultimi acquazzoni e temporali che oggi colpiranno soprattutto Triveneto e zone adriatiche tornerà l'anticiclone africano con temperature in sensibile aumento e una decista stabilità atmosferica anche al Nord. La nuova ondata di caldo porterà i valori anche fin verso i 40°C.

Cosa accadrà alle temperature

Se l'alta pressione si espanderà sul Mediterraneo soprattutto da giovedì 27 giugno, sarà dal giorno successivo che si percepiranno gli aumenti durante le ore centrali della giornata. " Avremo il ritorno del caldo africano,quasi ovunque: da venerdì le temperature, attualmente 5°C sotto la media al Centro-Nord, si porteranno fino a 10-12°C oltre la media al Centro-Sud. La regione che vedrà dunque lo sbalzo termico più estremo sarà quella dell’Italia centrale: in poche parole, avremo un aumento anche di 15°C tra la giornata di ieri e quella di sabato", ha spiegato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it.

I valori previsti

Una volta che la goccia fredda si sarà spostata verso est, ecco che già tra 48 ore il caldo si farà sentire sulle Isole Maggiori con picchi fino a 38-39°C, 35°C a Bolzano e 34°C sulla Capitale. Ma farà ancora più caldo domenica 30 giugno quando si raggiungerà il picco del caldo africano. " Bari, Siracusa e Taranto avranno la ‘febbre’ a 40-41°C, Catania, Foggia e Lecce a 39°C così come numerose località della Sardegna. Sulla Capitale sono previsti 35-36°C fino a lunedì", sottolinea l'esperto. Al Nord farà caldo ma non caldissimo: i valori previsti sulle zone di pianura non dovrebbero superare i 32-33°C tra venerdì e domenica ma con tassi d'umidità elevati anche a causa delle piogge intense e continue delle ultime settimane.

La tendenza successiva

L'anticiclone africano non sarà, tuttavia, così forte da evitare nuovi episodi di instabilità sulle regioni settentrionali specialmente la prossima settimana: nulla a che vedere con quanto successo fino a oggi ma soprattutto durante le ore pomeridiane, sulle zone interne e più lontane dal mare sarà possibile lo sviluppo di qualche acquazzone o temporale di calore. Ci stiamo comunque avviando, a grandi passi, verso il periodo più stabile dell'anno (il mese di luglio): anche al Nord il meteo stabile sarà predominante e le temperature in linea con le medie del periodo.

Non si scorgono, sul medio-lungo termine, ingererenze africane così forti da provocare un clima troppo caldo o afoso ma potrebbe tornare presto l'anticiclone delle Azzore come accadeva negli anni Novanta.