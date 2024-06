L'estate non arriva? Tutta colpa della "goccia fredda" irlandese

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembra di essere in un'altra stagione ma è ormai la fine del mese di giugno che vuol dire estate: soprattutto al Nord, però, non s'è mai vista a causa delle reiterate condizioni di maltempo con temporali, nubifragi, neve sulle Alpi e temperature inferiori alle medie. Alcuni numeri rendono chiara questa situazione come il livello del Lago di Garda, mai così alto dal 1977, dagli accumuli piovosi e nevosi in montagna come i 40 cm di neve caduti nelle ultime ore al Passo dello Stelvio. Nelle ultime ore stiamo anche facendo i conti con un vortice ciclonico che si è evoluto in goccia fredda.

Cosa succede al Nord

Nel fine settimana è arrivato sull'Italia un ciclone pieno di aria polare " direttamente dall'Irlanda ed è rimasto bloccato tra la Corsica e la Liguria portando forte maltempo già domenica, 23 giugno", ha spiegato al Corriere Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it. Questo ciclone viene chiamato goccia fredda " perché nelle mappe ha una forma circolare, come una goccia, ma è un ciclone con l'aria polare in quota, responsabile delle forti piogge di queste ore, soprattutto in Emilia Romagna, dove ora c'è l'allerta arancione" . In pratica la sua forza è soltanto in quota, non al suolo quando avviene un'alta pressione perché rimane bloccato all'interno di una vasta area di alta pressione. " In Germania e Nord Africa infatti abbiamo l'anticiclone africano, ma nel mezzo si è fermata questa "goccia" che dà luogo a forti temporali" .

Da cosa dipende la goccia fredda

Questa particolare condizione atmosferica è una causa diretta dell'anticiclone delle Azzorre rimasto "bloccato", fermo, in pieno Atlantico davanti le coste del Portogallo. Secondo l'esperto le cause di questa situazione sono da ricercare " nei cambiamenti climatici che hanno portato a un cambiamento della circolazione atmosferica: in questo XXI secolo ha prevalso infatti l'anticiclone africano. Lo stesso che la scorsa settimana ha portato anche 42, 43° C in Sicilia e in parte della Sardegna" .

Quanto durerà il maltempo

Almeno per altre 24-36 ore tutto il Centro-Nord farà i conti con nubi, acquazzoni, temporali e temperature freschie per il periodo perché l'area ciclonica, quindi la goccia fredda, sarà ancora bloccata tra Corsica e Liguria. " Domani il ciclone si sposterà verso i Balcani: le piogge dureranno fino alla mattina poi, nel corso della giornata, si sposteranno verso Triveneto e fascia adriatica. Giovedì tornerà il sole", spiega l'esperto.

I paragoni con il passato

Se è vero che l'alta pressione consentirà al Nord di tirare il fiato mentre il Sud si troverà alle prese ancora con tanto sole e temperature in aumento, anche questa volta non sarà così forte come in passato e già da sabato il settentrione farà i conti con una nuova perturbazione che interesserà Alpi e Prealpi domenica. Questa strana estate 2024 " sembra quella del 2004, fredda e anomala. Quell'anno abbiamo avuto meno di 25 giorni in compagnia dell'anticiclone africano e temperature medie inferiori al periodo.

Le stagioni estive più instabili e fresche a livello italiano sono state quelle del 1992 e del 2004", conclude l'esperto, sottolineando che il vero solleone, al Nord, non si dovrebbe far vivo prima di