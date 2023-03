Meteo, in arrivo un week-end di primavera. Ma c'è un'insidia in agguato

Anticiclone sì ma con una sorpresa: il fine settimana in arrivo avrà caratteristiche meteo pienamente primaverili ma la giornata di domenica vedrà un "guasto imprevisto" fino alle ultime ore a causa di infiltrazioni di aria umida e instabile che provocheranno nubi e qualche pioggia al Nord e al Centro.

Il meteo di sabato

L'alta pressione africana è ormai pienamente distesa sul nostro Paese come mostrano le immagini aggiornate del satellite: cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime in aumento e mimine comunque molto fresche su gran parte d'Italia a causa dell'inversione termica notturna. Sole pieno e bel tempo nella prima parte del fine settimana, sabato 18 marzo, con giornata tardo primaverile da nord a sud e valori che raggiungeranno i 20 gradi diurni (localmente superiori) sulla Valpadana e sulle zone interne delle Isole Maggiori.

Il guasto di domenica

La sorpresa citata all'inizio riguarderà invece domenica 19 marzo: in questo caso l'alta pressione africana non è così forte e infallibile come in altre occasioni e un fronte instabile riuscirà a penetrare le sue maglie facendo peggiore le condizioni atmosferiche sul Nord-Ovest con piogge e qualche temporale: nel corso della giornata saranno anche interessati Emilia Romagna e le regioni centrali tirreniche con fenomeni improvvisi e a macchia di leopardo, non uniformi. " Quando si elaborano previsioni ad una determinata distanza temporale, come ad esempio oltre le fatidiche 48/72 ore, il rischio che le cose si modifichino in sede previsionale aumentano considerevolmente, soprattutto in questa fase dell'anno caratterizzata tipicamente da una forte dinamicità atmosferica ", ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. Il bel tempo proseguirà indisturbato, invece, sul resto d'Italia dove l'alta pressione non avrà smagliature e si vivrà una domenica pienamente primaverile.

Cosa accadrà dopo?

Se è vero che la prossima settimana si aprirà con bel tempo su tutta Italia, è importante capire quali possono essere le dinamiche atmosferiche per i giorni successivi: la svolta potrebbe esserci nell'ultimo fine settimana di marzo, tra il 25 e il 26, con un'intensa perturbazione atlantica intenzionata a entrare da ovest nel nostro Paese dopo aver attraversato Francia e Penisola Iberica. A quel punto piogge e temporali anche forti bagnerebbero gran parte d'Itala con un sollievo dalla siccità soprattutto sulle regioni settentrionali: sarebbe l'inizio di una fase più dinamica senza un'alta pressione stazionaria che ci accompagnerebbe fino alla fine del mese e per i primi giorni di aprile.

Come abbiamo visto anche sulle previsioni a breve termine, però, è necessario attendere i prossimi aggiornamenti per confermare, o meno, le prime ipotesi sul ritorno del maltempo.